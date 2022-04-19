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群聯採新思科技簽核工程變更指令 使設計周期少一半

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

新思科技今日宣布其簽核工程變更指令（engineering change order ，ECO）解決方案Tweaker ECO，NAND控制晶片及儲存解決方案的領導廠商群聯表示，這方案以超過三倍的速度大幅改善了從設計到簽核的生產力、效率和上市時程的目標。

新思科技表示，這項突破性技術讓群聯電子將晶片設計週期的 ECO 迭代(iteration)減少 50%，並將ECO 周轉時間縮短3倍，使其設計團隊針對大型設計容量保有設計的靈活性，同時在人工智慧(AI)、資料中心、汽車、超連結(hyper-connectivity)、運算、工業和消費等設計應用上，也達到優異的功耗、效能和面積 (PPA) 優化目標。

新思科技指出，隨晶片設計的尺寸和複雜性不斷增加，傳統ECO工具面臨更多提升運算能力、增加機器儲存和記憶體容量的需求。使用層階設計(hierarchical design)等典型ECO策略與工具的公司，常常無法將大型設計所需的記憶體、儲存空間和執行時間(runtime)降至最低，因而影響到設計的生產力。

透過最新的 Gigachip Hierarchical技術，Tweaker ECO 能大幅縮短周轉時間並減少數百 gigabytes 的記憶體，同時帶來可預測的設計收斂(closure)以及更少的 ECO 迭代，卻不會影響準確性。具備Gigachip Hierarchical的ECO 技術提供了可預測的層階收斂(hierarchical convergence)，經優化後能在單一機器上同時執行超過 1 億個執行個體(instance)的設計和數百個情境(scenario)，相較於傳統的 ECO 流程，該技術能大幅降低所需的硬體資源。

群聯處長張家源表示，先進節點的設計具有嚴格的PPA門檻，因此不能容許時序錯誤和冗長的ECO收斂時間。透過部署具備 Gigachip Hierarchical技術的新思科技Tweaker ECO，群聯以超過三倍的速度大幅改善了從設計到簽核的生產力、效率和上市時程的目標。

張家源強調，藉由與新思科技簽核產品組合的深度整合，讓群聯的設計團隊不僅確保一次完成矽晶設計(first-pass silicon success)，還大大減少了設計迭代的次數以及所需的記憶體。對客戶來說，這是里程碑，群聯也期望能為不斷演進的半導體產業持續創造新一代的設計。

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