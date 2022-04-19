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資通訊半導體人才缺口近20萬 輪大夜班薪水再高出一半

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台積電。報系資料庫
台積電。報系資料庫

4月台灣本土疫情捲土重來，單日本土確診病例已連續多日突破千例，但對就業市場有影響嗎？根據104人力銀行今（19）日發布的最新統計顯示，4月全站工作數101.3萬個衝破百萬大關再攀歷史新高，與1月相比今年已成長13%，徵才企業家數也從1月的4萬家，增至4月的5.2萬家，成長30%。

104人力銀行表示，在防疫政策轉為「與疫情共存」的大方向下，企業徵才持續熱絡，似乎不受疫情影響。

依產業觀察，電子資訊／軟體／半導體4月工作數19.7萬個人才缺口最大，其次為住宿／餐飲服務業16.5萬個、一般製造業14.7萬個。依職務，前三名分別為餐飲類人員13萬個、操作／技術類人員11.2萬個、業務銷售人員8.7萬個。

104人力銀行指出，半導體大缺工，過去台積電（2330）非頂大碩博士生不用，現在已向私大、技職生招手，甚至更傳出今年度祭出逾10%的加薪幅度，其他大廠如聯發科（2454）也開出碩士生年薪上看200萬元的誘因，半導體業原本就不低的薪水，加上輪班拉抬薪資已讓不少年輕求職者心動。

近日有求職者在104職涯診所發問，「畢業後去半導體產業當作業員，加班費、補貼加一加整包也有個3~4萬，工作單純時間到了就下班，且不用交際對於個性內向的我簡直是天堂。」也有LINE友在職場來抬槓LINE社群發問，「如果輪班，但薪水高，e.g.台GG，大家會考慮嗎？」

104人力銀行《2021年半導體產業人才白皮書》觀察過去五年（2017到2021年）曾任職於半導體業「需輪班職務」的平均月薪，若不含輪班等額外津貼，以專業度較高的半導體製程工程師、生產設備工程師最高，平均月薪落在4.6萬至5.6萬之間；不限科系的助理工程師、作業員/包裝員，平薪月薪落在3.1萬至3.5萬之間。104玩數據實際探究半導體「輪大夜班」比「輪早班」的月薪，大約高出三分之一、甚至一半。

不過，職場前輩提醒，「健康一旦失去了，千金難買。」也有前輩提到，「生產線人員想轉職不太容易。」曾待過生產線的前輩贊同，「生產線要轉，只能靠進修，不然再轉也是生產線。」、「需思考輪班的工作時間和常日上班時間不一樣，陪伴家人、另一半的時間會犧牲掉很多，單身的話是還好，如果要走入家庭、養育小孩，要好好考慮一下。」

半導體

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