天風：廣達先後恢復蘋果MacBook產線、特斯拉配件產線

天風證券分析師郭明錤4月18日推文表示，廣達（2382）上海廠將優先恢復蘋果的MacBook生產線，再來是特斯拉的車載配件產線。

根據媒體報導，廣達在上海約有4萬名員工和八個廠房，4月18日廣達約有2,000名員工復工，復工率超過5%，4月22日復工率預計為 15%，其中廣達上海的F1廠和F3廠正逐步重新營運。

郭明錤指出，據我所知，廣達首先恢復蘋果MacBook生產線，再來是特斯拉。F3廠主要生產蘋果新款MacBook機型，如果零組件供應順利，可能有助加快最新機型的交貨時間。