Touch Taiwan展 友達、群創推出新應用與新技術

Touch Taiwan大展即將登場，友達（2409）、群創（3481）將推出新應用、新技術；法人機構表示，此將為長線業績潛在動能，但今年營收貢獻比重多在5%以下，另外，看好下半年面板價，有望開始反彈。

市場法人指出，Touch Taiwan展覽預計於4月27日~2日舉辦，友達、群創為此發表新應用、新技術，其中，友達藉由結合ALED先進顯示技術、軟硬體整合能力，打造出擬真智慧攝影棚及球形飛行模擬艙等沉浸式遊樂體驗；至於群創則推出InnoLED、多人用裸視3D、PolarBlack純黑LCD等新技術。

其中，相關產品線雖為長線業績潛在動能，今年營收比重均低於5%。此外，近期多數面板產品線報價持續下跌，然而，今年下半年將迎來包括世界盃足球賽等大型運動賽事，面板報價有機會隨之反彈。