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Touch Taiwan展 友達、群創推出新應用與新技術

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
面板雙虎預告將在下周的「Touch Taiwan 2022」智慧顯示展覽會中，秀出新技術產品抵抗面板市況逆風。圖為群創獨家InnoLED與PolarBlack高端顯示技術。群創／提供
面板雙虎預告將在下周的「Touch Taiwan 2022」智慧顯示展覽會中，秀出新技術產品抵抗面板市況逆風。圖為群創獨家InnoLED與PolarBlack高端顯示技術。群創／提供

Touch Taiwan大展即將登場，友達（2409）、群創（3481）將推出新應用、新技術；法人機構表示，此將為長線業績潛在動能，但今年營收貢獻比重多在5%以下，另外，看好下半年面板價，有望開始反彈。

市場法人指出，Touch Taiwan展覽預計於4月27日~2日舉辦，友達、群創為此發表新應用、新技術，其中，友達藉由結合ALED先進顯示技術、軟硬體整合能力，打造出擬真智慧攝影棚及球形飛行模擬艙等沉浸式遊樂體驗；至於群創則推出InnoLED、多人用裸視3D、PolarBlack純黑LCD等新技術。

其中，相關產品線雖為長線業績潛在動能，今年營收比重均低於5%。此外，近期多數面板產品線報價持續下跌，然而，今年下半年將迎來包括世界盃足球賽等大型運動賽事，面板報價有機會隨之反彈。

友達以ALED先進顯屏技術，將於Touch Taiwan 2022智慧顯示展覽會打造極致擬真智慧攝影棚，翻轉影視產業製作流程。友達／提供
友達以ALED先進顯屏技術，將於Touch Taiwan 2022智慧顯示展覽會打造極致擬真智慧攝影棚，翻轉影視產業製作流程。友達／提供

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