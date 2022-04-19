榮耀70系列配置大揭秘；蘋果停產iPhone 11衹為給SE 3讓路

集微網消息，最新爆料稱，榮耀70系列將採用支持高頻PWM調光的京東方屏幕，標準版首發搭載高通驍龍7芯片，而榮耀70 Pro和榮耀70 Pro+搭載了天璣8100和天璣9000芯片。

具體配置方面，榮耀70將搭載高通驍龍7Gen1芯片，採用京東方類鑽排列的屏幕(2400*1080)，支持PWM高頻調光，後置1億像素+800萬像素超廣角+200萬像素微距的三攝組合，支持66W快充配備4800mAh電池，還有Z軸線性馬達、立體聲雙敭、NFC等。

榮耀70 Pro搭載聯發科天璣8100芯片，其屏幕支持LTPO1-120Hz自適應刷新率，後置5000萬像素主攝(IMX766+OIS)+5000萬像素超廣角+800萬長焦的三攝組合，升級支持X軸線性馬達。

榮耀70 Pro+搭載聯發科天璣9000芯片，也配備了一塊京東方類鑽屏(2800*1300)，參數與榮耀70 Pro保持一致，同時升級支持100W快充。

整體來說，榮耀70系列是榮耀60系列的延續，部分Magic 4系列的配置也下放到了數字系列上，而天璣芯片的加入，讓榮耀70的性能由過去的中端升級至中高端領域，如果打磨得足夠好的話，有望成為線下又一款暢銷機型。

據外媒報導，蘋果去年推出iPhone 13系列後停產了iPhone 12 Pro和iPhone XR，有報告稱，蘋果可能會在9月發佈會之後停產iPhone 11。

2020年，蘋果停產了iPhone 11P ro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8和iPhone 8 Plus，而蘋果今年正考慮停產2019年發售的iPhone 11。

蘋果最終還未決定正式停產iPhone 11，其最終取決於iPhone SE3得銷量。

外媒表示，在iPhone SE3推出後，對iPhone 11的需求有所上升，除了5G網絡和更強性能的芯片外，iPhone 11均強於iPhone SE，而價格僅相差幾百元，最終導致了iPhone SE3的銷量不佳。

蘋果似乎還沒有明白，不是iPhone 11太強，而是iPhone SE3的整體配置太弱，在iPhone 12 mini出來前，iPhone SE2可能會是小屏黨的選擇之一，價格也足夠有誠意，而現在即使靠A15和5G基帶，也無法讓大家認同7年前的設計，這種清庫存的行為最終讓蘋果自食惡果。