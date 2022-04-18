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電子大廠股東會紀念品出爐 聯電送「它」吸引大批粉絲

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
聯電今年的股東會紀念品送出角落小夥伴帆布包。圖／公司提供。
聯電今年的股東會紀念品送出角落小夥伴帆布包。圖／公司提供。

隨著時序進入第2季，象徵股東會旺季即將來臨，各家電子大廠的股東會紀念品引起小股東們的熱議，其中，晶圓代工廠聯電（2303）今年送出角落小夥伴帆布包，其卡通角色的軟萌樣子，深受大眾喜愛，也備受聯電小股東的青睞。

該卡通描繪了一群喜歡躲藏在角落的小夥伴，每個角色都擁有自己的故事，再加上「聚在角落」、「層層疊」的概念新穎又有趣，迅速吸引到大批粉絲。

據悉，角落生物角色分為Sumikko（小夥伴）及 Minikko（小小夥伴）；Sumikko 是白熊、企鵝、蜥蜴、炸豬扒等主要角色，個性內向、自帶小憂鬱，只有待在角落才會感到安心；炸蝦尾、粉圓、裹布等Minikko小角色，則比較外向有活力。

另外一間晶圓代工廠力積電則是發送統一超商50元商品卡，讓小股東們可以購買日常飲用品；茂矽（2342）則送出清潔用品。

記憶體廠商部分，旺宏（2337）是100元統一超商商品卡；華邦電（2344）是抗菌香皂組；宇瞻（8271）則為統一超商50元商品券。

股東會紀念品 聯電 力積 茂矽 旺宏 華邦電

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