工業富聯追投思靈機器人3,000萬美元 加速第二成長曲線

繼去年9月參與由軟銀願景基金2期(SoftBank Vision Fund 2)領投思靈機器人(AGILE ROBOTS)後，工業富聯今（18）日公告，完成另一筆對該企業的戰略投資，投資金額為3,000萬美元，加上去年450萬美元的投資，累計金額已達3,450萬美元；工業富聯強調，這次大額戰略追投，是在新產業佈局上的戰略性動作，有利於持續拓展高精度智慧化應用場景，掌握產業鏈關鍵技術，加速第二成長曲線。

思靈機器人成立於2018年，是2020年全球智慧機器人領域融資總額最高的公司。在慕尼黑、北京設立雙總部，創始成員大多來自德國航空太空中心機器人研究所(DLR/RMC)及哈爾濱工業大學等世界知名院所。擁有世界頂尖的力控技術和機器人控制技術，及機器視覺、人工智慧、自主規劃、機器人大腦及操作系統等核心技術，並在多地建立生產基地。本輪融資後，思靈機器人估值已突破10億美金，躋身獨角獸行列。

去年9月，思靈機器人完成C輪融資，躋身獨角獸行列，工業富聯就曾以產業投資人身分投資450萬美元。其自主研發的人工智慧自動化解決方案涵蓋世界級的力控機器人、演算法平臺、自主決策和操作系統等。該解決方案已經取得工業富聯的認證，將在3C精密製造、新能源車產業鏈、醫療、農業等領域實現落地。思靈機器人也將協助工業富聯在生產環節實現更加智能化的佈局，雙方也將推展先進綠色製造解決方案，應用於新能源車及半導體等領域。

2021年，工業富聯進行晟豐基金、恒驅電機、思靈機器人等4筆投資。2022年3月，工業富聯以有限合夥人身分，認繳興微基金98億元(RMB)基金份額，加上此次對思靈機器人的追投，工業富聯今年對外投資金額已超過100億元人民幣，接近2021年投資總額的4倍。

工業富聯大手筆投資也引起券商機構的高度關注，摩根士丹利Morgan 表示，數據中心仍然是首選的細項市場之一，預計隨著數據流量持續增加，工業富聯等大廠將受惠於這一趨勢。

天風證券和安信證券均表示，數據經濟時代有望為工業富聯成長注入新活力；天風證券表示，長期看好工業互聯網改造逐步實現、跨行業跨領域賦能轉型服務持續拓展業務；華泰證券也表示，數據經濟和雙碳目標將是引領工業富聯中長期發展的主線，同時看好公司緊抓半導體、新能源車、元宇宙及工業互聯網新機遇，建構第二成長曲線之企圖。