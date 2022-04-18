中華電首部投資電影 《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》開拍

鴻海（2317）旗下負責生產安卓手機的子公司富智康是小米、Oppo等手機供應鏈，近期各廠商都受缺料之苦，富智康說明集團這些日子以來因應缺料，徹底掌握時效，提前「見招拆招」。富智康也示警，缺貨與價格上漲的壓力，將使產業將面臨獲利被擠壓、以及庫存增高的兩大問題。

2022-04-18 20:06