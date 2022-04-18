快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

中華電首部投資電影 《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》開拍

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）投資公視2022旗艦大戲《牛車來去》後，今(18)日再公布參與首部電影投資案《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》的製作，該片已經在17日舉行開鏡儀式。

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》於公視播出創下高收視率，中華電信MOD平台同步跟播亦創下驚人的點閱收視表現，播出期間每周均蟬聯戲劇類冠軍，是MOD 2020年全年戲劇點閱收視第一名，顯見消費者對該部家庭喜劇片的喜愛。

中華電信董事長謝繼茂表示，電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》為中華電信第一部投資的電影，本片由伯樂影業邀集包括電視、娛樂及唯一的電信業者中華電信共同參與。中華電信看好電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的好評，也創下MOD的高點閱率；投入該片電影版的製作，再次展現中華電信推動國內影視產業的企圖心，也期為中華電信MOD、Hami Video平台挹注更多的優質戲劇好片，提供客戶絕佳的影視娛樂。

中華電信 電影 MOD 影視產業

延伸閱讀

完美人設帥氣西裝亮相 胡宇威曝：參加婚禮唯一選擇

《音速小子2》給小朋友看的電影 也不忘給大人娛樂

「我的婆婆」電影版開鏡！鍾欣凌搞丟大明星「ＯＯ」

還記得中華電信出過可刷卡的手機嗎？ 限量100支誰拿到就是潮

相關新聞

電子大廠股東會紀念品出爐 聯電送「它」吸引大批粉絲

隨著時序進入第2季，象徵股東會旺季即將來臨，各家電子大廠的股東會紀念品引起小股東們的熱議，其中，晶圓代工廠聯電（2303...

網頁SEO開罰引行銷圈憂 創業家郭書齊：違反比例原則

電商業者創業家兄弟（生活市集）及松果購物上周遭公平會裁罰280萬元，引發網路界高度關注，創業家兄弟（8477）董事長郭書...

「會呼吸的」全要了！半導體業急喊：大廠不要搶我的學生

近年來，在中美貿易戰、新冠疫情、台廠回流、晶圓荒、少子化、理工生銳減等因素下，形成半導體人才荒「完美風暴」，從IC設計、佈局、研發、製程到設備工程師全面吃緊。

台積電赴日本設廠開高薪 熊本企業憂影響徵才

台積電熊本廠將在4月中動工，2024年投產，將招聘上千人。調查顯示，熊本縣當地企業憂心台積電開高薪徵才，將對其他公司徵才...

台媒：三星3nm GAA工藝良率仍遠低於客戶要求

集微網消息，據DIGITIMES報道，有報道稱，三星電子的3nm GAA工藝良率仍遠遠落後於其目標。

缺料缺到爆怎麼辦？鴻海旗下富智康釋出團隊採購心法

鴻海（2317）旗下負責生產安卓手機的子公司富智康是小米、Oppo等手機供應鏈，近期各廠商都受缺料之苦，富智康說明集團這些日子以來因應缺料，徹底掌握時效，提前「見招拆招」。富智康也示警，缺貨與價格上漲的壓力，將使產業將面臨獲利被擠壓、以及庫存增高的兩大問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。