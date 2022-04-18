中華電首部投資電影 《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》開拍
中華電信（2412）投資公視2022旗艦大戲《牛車來去》後，今(18)日再公布參與首部電影投資案《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》的製作，該片已經在17日舉行開鏡儀式。
電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》於公視播出創下高收視率，中華電信MOD平台同步跟播亦創下驚人的點閱收視表現，播出期間每周均蟬聯戲劇類冠軍，是MOD 2020年全年戲劇點閱收視第一名，顯見消費者對該部家庭喜劇片的喜愛。
中華電信董事長謝繼茂表示，電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》為中華電信第一部投資的電影，本片由伯樂影業邀集包括電視、娛樂及唯一的電信業者中華電信共同參與。中華電信看好電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的好評，也創下MOD的高點閱率；投入該片電影版的製作，再次展現中華電信推動國內影視產業的企圖心，也期為中華電信MOD、Hami Video平台挹注更多的優質戲劇好片，提供客戶絕佳的影視娛樂。
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