快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

遠傳能源管理系統 打入彰化縣213間中小學校

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

遠傳電信（4904）自主開發的能源管理系統（EMS），協助彰化縣教育處「班班有冷氣」專案，涵蓋213間中小學校、超過6,000間教室。彰化縣政府今（18）日舉辦「彰化縣中小學校園冷氣及能源管理系統」啟用儀式，遠傳企業暨國際事業群副總經理高煥元表示，遠傳以5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，研發多元城市治理創新應用，這套能源管理系統由遠傳自主開發，可運用於校園、住宅、商辦、廠房的用電監控，達成智慧能源管理；遠傳很榮幸能與彰化縣共同為環境永續盡一份力，持續運用科技協助公部門與企業推動能源效率最佳化。

遠傳於彰化校園導入的能源管理系統，具備AI（人工智慧）增強式學習空調需量反應功能，可依照冷氣開啟與關閉的習慣與升溫預測進行節能控制；另外，這套能源管理系統可支援整合彰化縣教育體系的身分認證服務，並提供一校一平板電腦，透過App方案走動管理，並豐富能源教材。

遠傳以能源管理系統支援包括彰化縣在內的9縣市「班班有冷氣」專案，共涵蓋1,290所中小學，預計每年可減少2295噸二氧化碳排放量，相當於約6座大安森林公園的年吸收量。遠傳會持續運用「大人物」技術，積極以科技顧問角色，推動更多數位升級應用，加速智慧校園實現。

遠傳電信 冷氣 碳排放

延伸閱讀

氣溫低花期延後 農會籲「心中有母親要買田尾康乃馨」　

芒果雨害 彰化縣藍綠勘災各走各的路 今有共識助農民

彰化國中小「班班有冷氣」今啟用 學生要學節能省電

遠傳挺大甲媽祖遶境 擴充400站基站、80位工程師待命

相關新聞

電子大廠股東會紀念品出爐 聯電送「它」吸引大批粉絲

隨著時序進入第2季，象徵股東會旺季即將來臨，各家電子大廠的股東會紀念品引起小股東們的熱議，其中，晶圓代工廠聯電（2303...

網頁SEO開罰引行銷圈憂 創業家郭書齊：違反比例原則

電商業者創業家兄弟（生活市集）及松果購物上周遭公平會裁罰280萬元，引發網路界高度關注，創業家兄弟（8477）董事長郭書...

「會呼吸的」全要了！半導體業急喊：大廠不要搶我的學生

近年來，在中美貿易戰、新冠疫情、台廠回流、晶圓荒、少子化、理工生銳減等因素下，形成半導體人才荒「完美風暴」，從IC設計、佈局、研發、製程到設備工程師全面吃緊。

台積電赴日本設廠開高薪 熊本企業憂影響徵才

台積電熊本廠將在4月中動工，2024年投產，將招聘上千人。調查顯示，熊本縣當地企業憂心台積電開高薪徵才，將對其他公司徵才...

台媒：三星3nm GAA工藝良率仍遠低於客戶要求

集微網消息，據DIGITIMES報道，有報道稱，三星電子的3nm GAA工藝良率仍遠遠落後於其目標。

缺料缺到爆怎麼辦？鴻海旗下富智康釋出團隊採購心法

鴻海（2317）旗下負責生產安卓手機的子公司富智康是小米、Oppo等手機供應鏈，近期各廠商都受缺料之苦，富智康說明集團這些日子以來因應缺料，徹底掌握時效，提前「見招拆招」。富智康也示警，缺貨與價格上漲的壓力，將使產業將面臨獲利被擠壓、以及庫存增高的兩大問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。