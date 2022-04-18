仁寶、緯創、友達推產業數位學院 上千名學子加入

由仁寶電腦（2324）、緯創（3231）、友達（2409）共同發起「GOLF （Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟」，集結企業會員於上個月推出近50堂「接軌產業」實戰教學課程，亦同步推出職場相關軟實力課程，迄今已累積近千個學生報名人次。此外，進一步實踐校企學分合作，去年與2所大學開設「顯示器教學應用學程」及「半導體封測學院」、與4所大學開設「104職涯學院TOP企業優質人才學用培育課程」，至今已近400位同學完訓。

GOLF聯盟成立社團法人至今將邁入第三年，聯盟持續深耕校園，將於今年陸續推出四場校園講座，持續經營與年輕學子面對面溝通的橋樑。

GOLF聯盟集結國內各家企業產業資源建構出學習地圖與課程資源，聚焦培養學生提早認識產業知識。在GOLF平台上除了能搜尋到各企業獨有的知識，此外亦有完整結合上、中、下游的產業課程。由緯創資通、友達光電、力成科技（6239）統籌企業學習資源，攜手仁寶電腦、研揚科技（6579）、微星科技（2377）及勤誠興業（8210）等相關產業，聯手建置「產業數位學院」課程，分別為：「資通訊數位學院」、「光電數位學院」、「半導體數位學院」，推出近50堂實戰教學課程，期盼藉由匯聚完整的產業數位課程，幫助同學更貼近產業知識。

GOLF聯盟以「學習地圖」主張的「職場軟實力」、「產業專業力」、「跨域學習力」三大能力出發，提供企業與學校產學合作，藉由綁定線上影音授課或透過校方提出申請學習資源應用，學生完成指定的線上與線下課程後，即可納入校內學分認列。

由友達光電授權屏東科技大學的「顯示器教學應用學程」、力成科技與明新科技大學合作的「半導體封測學院」以及104職涯學院結合中山大學、中央大學、高雄大學、台北教育大學開設「Top企業優質人才學用培育課程」迄今已累積近四百位同學參與完訓。今年文藻外語大學也開始相關的課程合作，另也將與中原大學職涯發展處合作，開設職能探索主題課程，期盼未來更多大專院校加入學分合作行列。