友達ALED先進顯屏技術攜手生態圈 強攻元宇宙商機

友達光電（2409）將參加4月27日至29日在台北南港展覽館舉辦的Touch Taiwan 2022智慧顯示展覽會，以「無垠視野 域見未來」為主題，結合ALED先進顯屏技術與優異軟硬體整合力，打造極致擬真智慧攝影棚與球型飛行模擬艙，攜手生態圈夥伴再現影像與智崴科技，翻轉影視產業影像製作流程，打造嶄新的沉浸式遊樂體驗。

同時，也將優異的技術整合力應用至高規格商務用筆電與手持裝置，分別結合LCD模組整合鏡頭技術與極省電高彩膽固醇液晶（cholesteric liquid crystal）技術等功能，升級後疫時代混合辦公商務體驗。此外也將展出下世代顯示技術Micro LED、AmLED電競與車載應用，以及循環經濟節能減碳成果與醫療育樂場域解決方案，展現以顯示技術為核心，結合AIoT，延伸創新場域應用，建構產業生態圈，成為解決方案領航者的最佳成果。

友達光電致力於先進顯示技術研發與生產，結合生態圈夥伴為各產業提供智慧技術與解決方案。著眼於影視產業競爭激烈，受疫情影響下，影視創作者面對強大的時間成本雙重壓力，仍需快速產製新穎且高品質的影視作品。友達本次將攜手國內首屈一指的電影影像製作公司再現影像（Renovatio Pictures），於展場打造寬度近8公尺、高度4公尺極致擬真智慧攝影棚。運用友達ALED技術，獨立驅動發光每個像素，具備高像素密度、高亮度、廣色域、反應時間快等特性，提供極致精細和超高動態對比的畫質表現。

同時，藉由無縫拼接達到客製化大尺寸設計與形體，具有不受形狀限制、可無限擴張的特性，能取代影視產業慣用的綠幕攝影棚，大幅減少影片後製時間及道具成本，亦能讓演員在智慧攝影棚內體驗身歷其境、沉浸式的表演，達成最佳演出狀態。

此外，專業攝影師現場實機拍攝畫面，能同步呈現於結合友達獨家A.R.T.先進抗反光技術（Advanced Reflectionless Technology）的108吋顯示器上，具備抗眩光及抗反射特色，讓現場觀眾體會到無反光的最佳觀影效果。未來期能將智慧攝影棚導入國內大型展演空間、學校等場域進行推廣運用，加速台灣影視產業升級轉型，厚植台灣數位內容價值鏈能量。

友達也利用ALED技術，以P1.25小間距搭配球形拼接，結合友達影像處理技術，打造球型模擬艙，搭配生態圈夥伴智崴科技（5263）（BROGENT）精密六軸動態座椅，結合極致擬真模擬畫面與體感動態座椅，提供沉浸式遊戲體驗，可運用於遊樂產業賽車模擬設施，亦可應用於陸海空駕駛、飛行員、救護車駕駛等特殊訓練，使受訓人員融入實際情境，此球型模擬艙可量化受訓員表現，依據精準數據和模擬訓練模式，縮短培訓時間，達成客製化訓練，同時降低訓練危險性。

友達具備一站式整合能力，以完整的LED在地產品線，從材料選用、產品設計，到製作與組裝流程，提供客戶完善場域應用規劃，為台灣娛樂影視產業提供世界級的整合式解決方案。

友達這次展出15.6吋雙螢幕筆電，其中一面螢幕利用高反射光學膜，能在省電的狀態下呈現出鍵盤樣式，而非一般待機黑色畫面，結合觸控功能後即能將這面螢幕切換為鍵盤，提升商務筆電多元使用情境。亦可延伸應用此技術於其他顯示器，以客製化待機畫面融入周邊環境，成為裝置藝術，達成一致性的美觀效果。

14吋極窄邊框筆電螢幕將極小化相機模組整合於液晶面板模組上方，有效將邊框縮減至5.17毫米，達到屏占比最大化的視覺享受，以極佳的整合技術大幅減少筆電組裝的複雜度與生產成本，同時讓筆電更加輕薄、易於攜帶，美學設計與便利性兼具，滿足後疫情時代混合辦公與遠距教學的視訊需求。

此外，友達開發的7.9吋反射式顯示器，採用膽固醇液晶技術，靜態顯示時可中斷驅動電壓，利用環境光顯示畫面，無需任何背光，大幅降低耗電量；且不需使用彩色濾光片與偏光片，反射率與色彩飽和度均優於市售彩色電子紙，展現類紙張的閱讀品質及精緻畫質，兼具節能與護眼的雙重效果，未來可應用於教育市場及戶外公共顯示等領域。