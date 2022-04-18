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群創智慧顯示展覽會秀四亮點技術 擘劃顯示科技新藍圖

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
群創光電獨家InnoLED與PolarBlack高端顯示技術。群創／提供
群創光電獨家InnoLED與PolarBlack高端顯示技術。群創／提供

群創光電（3481）以「Driving the Next」為主題，展現四大高端亮點技術-InnoLED、多人用裸眼N3D、PolarBlack、miniLED，鼎立站穩顯示技術地位，將於4月27至29日於台北南港展覽館參與「Touch Taiwan 2022智慧顯示展覽會」，以落實群創3Vs營運策略的驅動價值Drive Value理念，展示高值化和差異化的創新技術與產品，擘劃顯示科技新藍圖。

群創領先業界展示全系列獨家InnoLED顯示技術應用，包括無邊框「極致遊戲機顯示器」，採用新一代InnoLED超高對比，具備高色域、低功耗、低藍光護眼、超薄型化設計等優異特性，打造絕佳遊戲體驗。另「16吋窄邊框165Ｈz miniLED電競筆電」，以IGZO面板搭配獨家InnoLED高分區數背光調控技術，使遊戲景深、色彩及暗黑畫面更加清晰、鮮豔與深邃，讓敵蹤無以遁形，及支援超高刷新率，不會有殘影，助攻玩家發揮極致潛能，盡情享受疾速流暢的遊戲快感。　　

另獨步全球創新裸眼N3D技術，透過長時間觀看也不會暈眩的光場顯示技術為核心，開發出可多人觀看「31.5吋多人用裸眼N3D顯示器」及單人搭配眼動追蹤最佳化的「15.6吋4K裸眼N3D筆電」，提供觀賞者最貼近真實的3D影像體驗，並同時結合多項領先業界3D顯示創新優勢，包括低運算資源、無需額外穿戴裝置等，未來更可搶攻虛實整合零售通路、智慧醫療等各式場域商機。　

群創以獨創PolarBlack極光純黑LCD創新技術，突破目前筆電面板在色域、對比與亮度的規格極限，展出「16吋極光純黑筆電」，具備超廣色域（sRGB 100%）、高亮度（500nits）與超高對比（3,000:1）、低功耗較一般LCD降低30%等特點，其色彩絢麗奪目、畫質精湛細膩、明亮與暗態細節層次更清晰，呈現超越高階OLED筆電畫質表現，顛覆新世代消費者的使用體驗。

群創憑藉深厚的次世代miniLED背光顯示技術，率先業界導入11吋以下的平板顯示器。本次將展出獨家「10.95吋WQXGA miniLED平板」，採用卓越miniLED背光技術，擁有優異的高對比、高亮度、低功耗與高動態範圍等性能，並透過獨家高兼容性之模組設計，優化背光模組製程，將有效縮短客戶產品開發時程與降低開發成本，大幅提升競爭優勢。

同時，「16吋165Hz miniLED電競筆記本」與「17吋4K miniLED電競筆記本」，除皆具備新一代超高動態對比效果（HDR 1,000）與高刷新率外，在新世代miniLED背光技術加乘下，打造出超高亮度、超高對比之絕美逼真影像，提供遊戲玩家無與倫比的沈浸式遊戲體驗。

隨著次世代顯示技術再升級，Active Matrix （主動式矩陣）mini-LED將帶動技術大躍進，群創擁有豐富完整TFT基板製程實力，將與策略合作夥伴（方略電子PanelSemi）共同展出全方位「AM TFT 驅動技術解決方案」，其中AM TFT基板是驅動力量來源，精準控制輸出電流，使畫面呈現極高對比、更清晰明亮。同時，主動式矩陣AM TFT驅動技術，亦可應用於可捲曲（Rollable）產品上，其搭載軟性基板，將具備可捲曲、超輕薄、易安裝、易攜帶、以及高畫質表現等優勢，將可廣泛應用於各種場域。

展覽同期將舉辦2022 智慧顯示應用趨勢國際論壇，4月28日群創光電技術開發中心總處長楊秋蓮博士將以「MicroLED引領顯示產業新契機」為題發表專題演說。

群創光電10.95吋WQXGA miniLED平板。群創／提供
群創光電10.95吋WQXGA miniLED平板。群創／提供
群創光電16吋極光純黑筆電。群創／提供
群創光電16吋極光純黑筆電。群創／提供
群創光電10.95吋WQXGA miniLED平板。群創／提供
群創光電10.95吋WQXGA miniLED平板。群創／提供
群創光電16吋極光純黑筆電。群創／提供
群創光電16吋極光純黑筆電。群創／提供
群創光電31.5吋多人用裸眼N3D顯示器。群創／提供
群創光電31.5吋多人用裸眼N3D顯示器。群創／提供

LED 電競筆電 群創 顯示器

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