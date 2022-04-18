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美光GDDR6X 將記憶體頻寬和容量推向更高峰

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

美光科技（Micron）今（18）日宣布正式量產最新的16Gb GDDR6X記憶體，其將搭載於NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti顯示卡中出貨，相較於原先8Gb的版本，GDDR6X記憶體容量提升一倍，性能亦提高15%，代表終端使用者將可在使用需要大量記憶體的應用程式時，體驗到更加栩栩如生的視覺效果、高幀率，以及優異的性能。

美光表示，這項突破使美光再次拓展其性能領導地位，搭載於GeForce RTX 3090 Ti顯示卡中的全新繪圖記憶體GDDR6X不僅有16Gb的容量，也具備業界最佳的21Gb/s運行速度和高達24Gb/s的效能藍圖，為未來需要大量數據的各種應用提前做好部署。

除此之外，美光更率先將PAM4訊號技術運用於GDDR6X中，達成其優於市面上其他GDDR6產品的節能表現。

美光副總裁暨高效能記憶體和網路總經理Mark Montierth說，美光GDDR6X領先業界的功能將應用的真實感和效能提升到新的層次，對於要求嚴苛的應用而言更為明顯，透過打造現今最高頻寬的解決方案並導入先進製程和介面技術，美光再次走在記憶體創新浪潮的尖端，維持其繪圖性能的領導地位。

美光進一步說，隨著遊戲和繪圖渲染技術愈來愈精密，繪圖處理器需要大量數據以高速運作，這也為系統繪圖記憶體帶來挑戰。虛擬實境遊戲、240Hz高幀率的4K和8K螢幕、加強版3D CAD應用程式都在挑戰繪圖系統的極限。

美光強調，GDDR6X以無可比擬的記憶體頻寬，實現超高畫面速率及近乎即時呈現的高解析度體驗，為使用者帶來栩栩如生的效果，結合GeForce RTX 3090 Ti顯示卡，GDDR6X能改善即時光線追蹤和類神經繪圖處理，打造虛擬世界所需的沈浸式電影效果，GeForce RTX 3090 Ti搭載24GB GDDR6X，可實現每秒40兆次浮點運算（40 Teraflops）的GPU性能。

美光超頻寬解決方案產品組合包括GDDR6和HBM2E等系列，這些解決方案專為滿足需要大量數據的應用而設計，構成業界最全面的高效能、高頻寬產品組合，而新推出的16Gb GDDR6X則再次為美光超頻寬解決方案的成長立下了重要的里程碑。

美光 4G 記憶體

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