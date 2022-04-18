整合產業鏈！GOLF學用接軌聯盟啟動產業數位學院

強化學用接軌，打造學生職場即戰力！「GOLF （Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟」由友達光電（2409）、仁寶電腦（2324）、緯創資通（3231）共同發起，GOLF聯盟持續深耕校園，將於今年陸續推出四場校園講座，持續經營與年輕學子面對面溝通的橋樑。

GOLF 成立社團法人至今將邁入第三年，為提升學生銜接職場的戰力值，GOLF聯盟集結企業會員於上個月推出近50堂「接軌產業」實戰教學課程，同步推出職場相關軟實力課程，迄今已累積近千個學生報名人次。此外，進一步實踐校企學分合作，去年與2所大學開設「顯示器教學應用學程」及「半導體封測學院」、與4所大學開設「104職涯學院TOP企業優質人才學用培育課程」，至今已近400位同學完訓。

GOLF聯盟集結國內各家企業產業資源建構出學習地圖與課程資源，聚焦培養學生提早認識產業知識。在GOLF平台上除了能搜尋到各企業獨有的知識，此外亦有完整結合上、中、下游的產業課程。由緯創資通、友達光電、力成科技（6239）統籌企業學習資源，攜手仁寶電腦、研揚科技（6579）、微星科技（2377）及勤誠興業（8210）等相關產業，聯手建置「產業數位學院」課程，分別為：「資通訊數位學院」、「光電數位學院」、「半導體數位學院」，推出近50堂實戰教學課程，期盼藉由匯聚完整的產業數位課程，幫助同學更貼近產業知識。

GOLF聯盟教育發展委員會主委力成科技人力資源暨法務副總經理林宥翰表示：「要將不同企業的資源以產業鏈的方式重新梳理重整實在不容易，整個建置過程耗時超過半年，感謝所有企業會員無私的提供知識與資源，我們衷心期盼數位學院能持續拓展整合不同產業，實踐GOLF聯盟協助學生提前與產業接軌的願景。」

GOLF聯盟以「學習地圖」主張的「職場軟實力」、「產業專業力」、「跨域學習力」三大能力出發，提供企業與學校產學合作，藉由綁定線上影音授課或透過校方提出申請學習資源應用，學生完成指定的線上與線下課程後，即可納入校內學分認列。

由友達光電授權屏東科技大學的「顯示器教學應用學程」、力成科技與明新科技大學合作的「半導體封測學院」以及104職涯學院結合中山大學、中央大學、高雄大學、台北教育大學開設「Top企業優質人才學用培育課程」迄今已累積近四百位同學參與完訓。今年文藻外語大學也開始相關的課程合作，另也將與中原大學職涯發展處合作，開設職能探索主題課程，期盼未來更多大專院校加入學分合作行列。

進入校園與新世代人才建立雙向對話管道是GOLF聯盟瞭解新世代人才想法重要管道之一，推出「產業趨勢大解密，未來工作一把罩」的企業巡迴校園，至今已累積近十場講座，遍及北中南各地校園。除了提供學生與企業面對面對談的場域外，今年亦邀請職涯實驗室創辦人何則文先生加入，分享個人在職涯探索中遇到的困難與學習。5月17日將前進外島金門大學，由友達光電、仁寶電腦、新加坡商鈦坦科技主講，分享產業人才需求應具備的能力，詳細內容請鎖定GOLF聯盟臉書粉絲團。