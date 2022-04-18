廣達目標到本週五 上海廠復工人員達6,000人

廣達（2382）上海廠持續往復工之路前進，該廠主要生產蘋果筆電、特斯拉中國車載電腦等產品。據新華社報導，廣達上海製造城相關負責人李國穗指出，「預計到4月22日，復工人員有望達到6,000人」。

李國穗指出，在松江區政府幫助下，F1工廠和F3工廠分別有500人和1500人有序開展復工復產工作，分別生產特斯拉配件和蘋果筆記型電腦。「預計到4月22日，復工人員有望達到6000人。」以此估算，到本週五廣達上海廠復工人數約占全體員工的15%。

李國穗說明，目前進入復工生產的均是隔離滿14天、核酸檢測陰性的員工。我們要求工作人員在閉環內工作、生活，全程佩戴口罩和防疫面罩，每日進行抗原檢測，按照樓層設置餐桌、加裝隔板、錯峰用餐。人員分樓層分散居住，最大限度增大互相間距。

他進一步表示，所有外來物品進入廠區均實施非接觸式交接，進出貨交接時，雙方全程佩戴口罩，進行物表消毒後方可進入閉環區域。一系列措施織密防疫網，確保防疫工作無死角、無漏洞。

廣達在智慧工廠領域持續投入巨額資金，許多生產、檢測實現無人化或少人化的自動化生產，有助於減少人員聚集，並能在疫情下加快復工復產。

李國穗指出，2021年廣達上海製造城總產值約1529億人民幣，出口值約1400億元人民幣。「今年1-3月，企業實現產值比去年同期增長15%。疫情對企業生產帶來較大衝擊，但在政府和企業共同努力下，我們仍有希望達成全年增長目標。」

報導指出，位於上海市松江區的廣達上海製造城在嚴格防疫的前提下，申請復工復產，廠區實行閉環管理。廣達上海製造城共有8個廠房，員工達到4萬名，率先復工的是F1和F3工廠，15日約有2,000名員工開始復工。就員工數量來看，復工人數約占全體員工的5%。

廣達13日公告，100%持有子公司達功（上海）電腦，配合上海市政府對COVID-19疫情防疫工作暫時停工，實際復工時間待當地政府通知，廣達將持續評估對財務業務的影響。

廣達今（18）日股價早盤下跌1.63%。