快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣達目標到本週五 上海廠復工人員達6,000人

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
廣達。本報資料照片
廣達。本報資料照片

廣達（2382）上海廠持續往復工之路前進，該廠主要生產蘋果筆電、特斯拉中國車載電腦等產品。據新華社報導，廣達上海製造城相關負責人李國穗指出，「預計到4月22日，復工人員有望達到6,000人」。

李國穗指出，在松江區政府幫助下，F1工廠和F3工廠分別有500人和1500人有序開展復工復產工作，分別生產特斯拉配件和蘋果筆記型電腦。「預計到4月22日，復工人員有望達到6000人。」以此估算，到本週五廣達上海廠復工人數約占全體員工的15%。

李國穗說明，目前進入復工生產的均是隔離滿14天、核酸檢測陰性的員工。我們要求工作人員在閉環內工作、生活，全程佩戴口罩和防疫面罩，每日進行抗原檢測，按照樓層設置餐桌、加裝隔板、錯峰用餐。人員分樓層分散居住，最大限度增大互相間距。

他進一步表示，所有外來物品進入廠區均實施非接觸式交接，進出貨交接時，雙方全程佩戴口罩，進行物表消毒後方可進入閉環區域。一系列措施織密防疫網，確保防疫工作無死角、無漏洞。

廣達在智慧工廠領域持續投入巨額資金，許多生產、檢測實現無人化或少人化的自動化生產，有助於減少人員聚集，並能在疫情下加快復工復產。

李國穗指出，2021年廣達上海製造城總產值約1529億人民幣，出口值約1400億元人民幣。「今年1-3月，企業實現產值比去年同期增長15%。疫情對企業生產帶來較大衝擊，但在政府和企業共同努力下，我們仍有希望達成全年增長目標。」

報導指出，位於上海市松江區的廣達上海製造城在嚴格防疫的前提下，申請復工復產，廠區實行閉環管理。廣達上海製造城共有8個廠房，員工達到4萬名，率先復工的是F1和F3工廠，15日約有2,000名員工開始復工。就員工數量來看，復工人數約占全體員工的5%。

廣達13日公告，100%持有子公司達功（上海）電腦，配合上海市政府對COVID-19疫情防疫工作暫時停工，實際復工時間待當地政府通知，廣達將持續評估對財務業務的影響。

廣達今（18）日股價早盤下跌1.63%。

廣達 上海

延伸閱讀

特斯拉上海廠傳復工 分析師：產能最快5月中恢復

上海拚復工 傳4月20日社會面清零

一周數位爆報／推特「毒藥丸」對抗B計畫特斯拉CEO？歐巴貼《法環》大媽跳廣場舞

諜對諜？Twitter董事會啟用「毒藥丸計畫」 對抗特斯拉CEO出價收購

相關新聞

電子大廠股東會紀念品出爐 聯電送「它」吸引大批粉絲

隨著時序進入第2季，象徵股東會旺季即將來臨，各家電子大廠的股東會紀念品引起小股東們的熱議，其中，晶圓代工廠聯電（2303...

網頁SEO開罰引行銷圈憂 創業家郭書齊：違反比例原則

電商業者創業家兄弟（生活市集）及松果購物上周遭公平會裁罰280萬元，引發網路界高度關注，創業家兄弟（8477）董事長郭書...

「會呼吸的」全要了！半導體業急喊：大廠不要搶我的學生

近年來，在中美貿易戰、新冠疫情、台廠回流、晶圓荒、少子化、理工生銳減等因素下，形成半導體人才荒「完美風暴」，從IC設計、佈局、研發、製程到設備工程師全面吃緊。

台積電赴日本設廠開高薪 熊本企業憂影響徵才

台積電熊本廠將在4月中動工，2024年投產，將招聘上千人。調查顯示，熊本縣當地企業憂心台積電開高薪徵才，將對其他公司徵才...

台媒：三星3nm GAA工藝良率仍遠低於客戶要求

集微網消息，據DIGITIMES報道，有報道稱，三星電子的3nm GAA工藝良率仍遠遠落後於其目標。

缺料缺到爆怎麼辦？鴻海旗下富智康釋出團隊採購心法

鴻海（2317）旗下負責生產安卓手機的子公司富智康是小米、Oppo等手機供應鏈，近期各廠商都受缺料之苦，富智康說明集團這些日子以來因應缺料，徹底掌握時效，提前「見招拆招」。富智康也示警，缺貨與價格上漲的壓力，將使產業將面臨獲利被擠壓、以及庫存增高的兩大問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。