一表看六都首季降溫區 北市中山區、台南新市區價跌1成

房價上升過快，買方轉觀望多，今年首季六都買賣移轉棟數，有17個主要行政區減幅超過10%，包括台北市內湖區、中山區，新北市中和區，桃園市桃園區、楊梅區，台南市新市區、高雄市左營區等，儘管買氣走弱，但多數成交均價仍走揚。

首季降溫區中，僅台北市中山區、台南市新市區呈現價量俱跌，中山區成交均價從去年每坪77.7萬元來到每坪67.7萬元，年減12.8%，新市區則跌更多，年減19.4%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，首季降溫區許多為近幾年房地產交易熱門區域，價量受到買氣及資金潮拉抬，成交價普遍上揚，不過市場過熱、價格攀升及政府打房政策多少影響買方心態，擔憂買到最高點，缺乏區域話題延續熱度，或有其他行政區價格更低、議題更多，買氣自然下降。

根據六都地政局資料，統計今年第1季買賣移轉棟數，與去年同期相比減幅超過10%的主要行政區共有17個，其中減幅最大是台南市新市區，年減61.8%，且新市區首季房價跟去年同期相比也降19.1%。

其它五都個別量縮最多的行政區減幅也不小，台北市內湖區首季買賣移轉動數年減33.9%，去年第1季破千棟，今年只剩7百多棟，新北市鶯歌區年減43.0%，桃園市楊梅區年減34.4%，台中市潭子區年減43.6%，高雄市橋頭區年減47.3%。

不過這17個成交量降溫行政區的房價，多數呈現上揚走勢，僅台北市中山區及台南市新市區成交均價下滑，中山區今年首季成交均價每坪67.7萬元，年減12.8%，台南市新市區今年首季成交均價每坪15.7萬元，年減19.1%。

郎美囡分析，房市受資金潮帶動價量齊揚，許多區域房價寫下新紀錄，加上政府接連祭出的打炒房政策，讓交易熱區輪動快速，購屋人進場前宜審慎評估。

如台南新市因南科議題身價水漲船高，但價格漲勢猛，新屋價格站上2字頭，隨著台積電話題轉向北高雄，台南市依傍半導體產業的買氣減弱，高價位的物件難以吸引買方入手。

至於高雄市，市場普遍預期今年受惠於台積電持續發燙，但也有兩個行政區降幅超過3成，橋頭區房價受新屋帶動來到2字頭，價格優勢減弱，左營則是比較基期高，去年首季交易量大幅拉升，今年回歸資金熱潮前的水平。