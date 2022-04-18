上海公布白名單 法人預估對半導體無明顯影響

上海公布首批666家企業白名單，包括台積電（2330）、日月光投控（3711）等；法人機構表示，半導體廠不是第一次面對封廠，大都有配套措施，只要交通問題不大，恢復正常出貨速度快，對產業影響有限。

上海市經信委公布最新企業復工復產指引，設立工業與資訊領域保運轉「白名單」，優先保障積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。在666家白名單企業中，半導體企業約有60家，除台積電、日月光等台廠，還有中芯國際、中芯南方、華虹、中欣晶圓、中微半導體等大陸國有半導體企業，此外像ASML、應用材料等海外半導體企業在上海的子公司也在名單中。目前這些企業均維持生產。

法人機構表示，上海是電子代工、晶圓代工、封測、電動車生產重鎮，台積電、中芯國際、日月光等在當地有工廠，加上又是主要進出口海港，地位重要。上海自3月28日封控升級以來，部分企業雖可閉環生產，但因物流受嚴格管控，造成貨出不去、原物料進不來，供應鏈幾乎中斷，其中汽車產業受創尤重。

在上海進行封控管理期間，企業和廠房一律都是不進不出，員工在廠內工作生活，形成閉環且隔絕與外界的接觸。而這次首批「白名單」上的企業，可以允許封閉廠區以外的員工進入，但進入封閉區就不能再出來。

台積電在上海設有8吋晶圓廠，台積電聲明表示，一切遵照當地政府防措施，當地松江廠原本就沒有停工，現在情況依然一樣。而中國最大的半導體製造商中芯國際半導體在上海的工廠持續與當地政府就疫情預防措施進行合作，也一直保持生產和營運正常。

上海此次封鎖就不包括中國領先半導體公司的工廠和辦公室所在的鄰近高科技園區，但受到限制的住宅區影響園區工人上班。一些企業已經暫停一些業務，人們儘可能在家工作。

分析師指出，整體而言，半導體廠內無塵室等級高，原就可以隔離病毒，且晶圓廠的都是24小時生產，就有一定的人員留守，因此雖然封城，但晶圓廠不停產，只要交通不中斷，仍可提供產出。而且疫情發生近二年來，半導體廠不是第一次面對封城，大都有配套措施，即使短期有影響，但恢復正常生產速度快，對產業影響有限。但如果停工時程過長，屆時最嚴重的狀況就是供應鏈再出現長短料的問題，影響終端出貨。