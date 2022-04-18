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統一智慧電動車與IC設計ETN 布局智慧車宇宙

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台積電（2330）今(2022)年高效運算(HPC)和車用成長率將高於各應用平台平均，法人亦一致看好車用與高速運算相關IC設計與零組件；統一證券金融商品部表示，若想投資整個科技鏈，可利用指數商品來解決選擇單一個股時的繁雜與高成本問題，善用指數商品價格親民分散風險的優勢採逢低策略建立投資部位。

統一證解釋，未來的電動車必然包含智慧應用，而智慧應用高度仰賴晶片，因此，除了硬體零組件外，車用IC設計也不可或缺；整個大中華科技鏈中台灣的IC設計首屈一指，涵蓋5G、車用、人工智慧及高速運算等終端應用，甚至同一家IC設計公司也會跨足各個不同的應用平台，分類不易，因此，對投資人來說挑選個股難度大增，直接投資包含一籃子產業成分股的指數產品不但省時省力更能用低價投資高價股。

統一證於去年底及今年3月分別推出統一智慧電動車(020030)與統一IC設計台灣(020031)兩檔ETN，市場反應不錯；智慧電動車ETN前十大成分股除晶圓代工雙雄外，還包含台達電（2308）及PCB大廠欣興（3037）；IC設計ETN更是全市場唯一專攻台灣IC設計的指數產品，成分股含有最多台股千金俱樂部成員，指數編製方式亦納入近四季平均EPS作為篩選標準，獲利能力與市值兼具，前十大成分股除了聯發科（2454）及代表性邏輯晶片廠外，更包含矽智財公司力旺（3529）及世芯-KY（3661）。

研調機構IC Insights發布最新報告，2021年全球IC產品出貨量相較2020年明顯成長21.6％，預期今年全球IC產品出貨可望持續再創新高。統一證券表示，網通及高速運算等終端應用讓邏輯晶片以及電源管理晶片受惠，雖短期有通膨與地緣政治因素干擾，但長期的科技趨勢仍是全球市場的投資重心，投資人不妨在整理時採逢低策略。

晶片

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