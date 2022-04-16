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鄭州實施14天交管 影響蘋果供應鏈？鴻海回應了

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
河南鄭州航空港經濟綜合實驗區自4月15日起實施為期14天的交通管控，鴻海旗下富士康表示目前廠區營運正常。路透社
河南鄭州航空港經濟綜合實驗區自4月15日起實施為期14天的交通管控，鴻海旗下富士康表示目前廠區營運正常。路透社

河南鄭州航空港經濟綜合實驗區自4月15日起實施為期14天的交通管控，人車只准進、不准出，由於鴻海旗下富士康的鄭州廠就在這個實驗區內，市場憂心，交管實施後，恐怕會對蘋果供應鏈營運帶來影響。不過，鴻海旗下富士康回覆：「富士康鄭州廠區配合當地政府防疫工作，目前廠區營運正常。」

中國大陸新冠肺炎疫情升溫，許多地區都實施封閉式管理。

河南鄭州航空港經濟綜合實驗區也在4月15日發出通告，「根據當前COVID-19疫情防控形勢，為有效阻斷疫情傳播，航空港實驗區疫情防控指揮部決定從15日12時起，對全區實行14天（暫定）交通管控。」管控期間，航空港實驗區實行「只進不出」管理措施。

不過，通告也指出，為保障重點企業生產、重點項目建設、疫情防控工作需要，相關人員憑鄭州市疫情防控指揮部通行證，查驗健康碼、行程卡和48小時核酸檢測陰性證明後可以通行。

疫情 富士康 鴻海 蘋果供應鏈

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