台積電首季營運報喜 估今年維持強勁成長態勢

晶圓代工大廠台積電（2330）今（14）日公布第一季營運成果，歸屬母公司淨利衝上2,027.3億元，毛利率高達55.6%，每股純益7.82元，創新高；展望第二季，營收預估176到182億美元，毛利率高標高達58%，再創新高，今年營運仍然維持強勁成長態勢，全年營收增25%到29%。

台積電下午舉行線上法人說明會。台積電第一季營收175.7億美元，飛越原定目標166億至172億元，約新台幣4910.8億元，季增12.1%、年增35.5%，創下單季營收歷史新高。

台積電第一季受惠於高效能運算與車用電子平台，營收同步季增26%，消費性電子平台營收季增8%，物聯網平台營收季增5%，智慧手機平台營收成長1%。

台積電資料顯示，7奈米製程出貨占第一季晶圓銷售金額比重為30%、5奈米製程比重20%，也就是說，台積電7奈米製程以下的先進製程比重約50%。

第二季財測營收預估176億元到182億元之間，假設匯率為1美元兌換28.8元，換算成新台幣為5,068.8到5,241.6億元，毛利率預估將進一步攀升到56%到58%，營業利益可達45%到47%。

台積電今年產能依舊吃緊，預估將達到先前財測美元營收成長25%到29%，尤其在HPC和車用電子平台是成長的動能來源。台積電總裁魏哲家說，第二季包括高效能運算（HPC）與車用需求依然強勁，為確保供應穩定，供應鏈會維持較高庫存。

台積電副總經理暨財務長黃仁昭表示，儘管通膨與海外設廠成本增加，但長期毛利率仍看好維持53%。

法人提問，台積電的整合元件製造（IDM）廠客戶有意重回晶圓代工市場，台積電如何面對競爭？市場人士認為，指的就是近來動作頻頻的英特爾（Intel）。

魏哲家回應，過去35年來在純晶圓代工領域一直面對競爭，台積電知道如何因應。

先進製程進度仍維持，魏哲家說，N3奈米製程計畫時程沒有改變，將在2022年下半年量產，將支援高效能運算（HPC）及智慧手機應用。N3E製程是3奈米世代製程延伸，效能、功耗和良率都會更好，N3E製程預計在N3量產後1年進入量產。

至於2奈米製程，魏哲家說，按照計畫進行，預計2024年進入風險試產階段，2025年量產。

魏哲家說，設備供應商面臨新冠疫情（COVID-19）的挑戰，不過預期2022年台積電產能擴充計畫並不會因而受到影響。

至於材料供應方面，魏哲家表示，台積電的策略是開發多元的來源，化學品來自許多不同區域外，仍有庫存，不認為營運會因此受影響。