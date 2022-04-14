大立光：新廠明年中落成 明年下半年可望有貢獻

大立光今（14）日舉行法說會，執行長林恩平指出，高階機種下半年出貨量較大，但仍要視客戶狀況而定，新廠預計明年中落成，若設備順利進駐，明年下半年就會開始貢獻營運表現。

大立光第一季營收101.33億元，毛利率53.36%，在27.51億元的業外收益挹注下，稅後獲利55.12億元，季增7.3%、年增3.71%，每股獲利41.3元，為近5季以來新高。然而，大立光第一季毛利率僅53.36%，創2014年第4季以來單季最低。

中國大陸新冠肺炎疫情嚴峻，深圳、東莞、上海、昆山相繼停工，林恩平表示，東莞廠停工只有一周而已，目前已經恢復；不過，供應鏈仍然不順，受到地域性問題影響，有些料況配比不順。

對於4、5月營收狀況，林恩平表示，4、5月不會比3月好，由於客戶目前尚未下完預估訂單，目前無法判斷。

至於在VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）與車用產品方面，林恩平表示，VR產品預計年底出貨，車用產品則是一直在出貨。