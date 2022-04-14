快訊

與快篩陽性記者出席同場記者會 侯友宜快篩結果出爐

大立光：新廠明年中落成 明年下半年可望有貢獻

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
大立光今日舉行法說會。圖／聯合報系資料照片
大立光今日舉行法說會。圖／聯合報系資料照片

大立光今（14）日舉行法說會，執行長林恩平指出，高階機種下半年出貨量較大，但仍要視客戶狀況而定，新廠預計明年中落成，若設備順利進駐，明年下半年就會開始貢獻營運表現。

大立光第一季營收101.33億元，毛利率53.36%，在27.51億元的業外收益挹注下，稅後獲利55.12億元，季增7.3%、年增3.71%，每股獲利41.3元，為近5季以來新高。然而，大立光第一季毛利率僅53.36%，創2014年第4季以來單季最低。

中國大陸新冠肺炎疫情嚴峻，深圳、東莞、上海、昆山相繼停工，林恩平表示，東莞廠停工只有一周而已，目前已經恢復；不過，供應鏈仍然不順，受到地域性問題影響，有些料況配比不順。

對於4、5月營收狀況，林恩平表示，4、5月不會比3月好，由於客戶目前尚未下完預估訂單，目前無法判斷。

至於在VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）與車用產品方面，林恩平表示，VR產品預計年底出貨，車用產品則是一直在出貨。

林恩平 大立光

延伸閱讀

大立光：季節性因素4月及5月營收將低於3月

台積電、大立光法說盤後登場 股價力守紅盤

巨大：昆山斷鏈 錯失商機

大立光擁題材 押價平

相關新聞

鄭州下普篩令、快封城了？鴻海這樣說

彭博資訊報導，蘋果iPhone主要代工廠鴻海（2317）位於中國大陸的生產基地鄭州，今（14）日將必須對數萬員工進行新冠...

台積電3奈米下半年量產 估2奈米2025年量產

晶圓代工廠台積電總裁魏哲家今天表示，3奈米製程將按照計畫於今年下半年量產，2奈米製程預計於2025年量產

只買小廠策略神！文曄併世健將超車躍成IC通路三哥

「只買小廠」策略，讓IC通路大廠文曄科技（3036）將爬上全球第三大。文曄13日停牌宣布買下成立35年的新加坡商世健科技（Excelpoint），世健將從新加坡股市下市，而完成收購後，文曄將有機會超車安富利（Avnet）成全球三哥。

宏達電旗下VIVE Arts攜手法國藝術家 展出VR藝術新作

宏達電（2498）今（14）日表示，旗下致力於藝術與創新科技結合的團隊VIVE Arts將再度與知名法國藝術家多米妮克....

元太推五色電子紙 瞄準大量採用電子標籤的零售市場

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（14）日宣布，發表E Ink Spectra 3100 Plus五色...

魏哲家：台積電今年資本支出不變 團隊支援供應商

台積電（2330）今（14）日召開線上法說會，台積電總裁魏哲家、台積電財務長黃仁昭出席，魏哲家說，台積電知道供應商面對新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。