科技公司推新型線上購物平台 推廣小農友善產品

疫情改變民眾消費習慣，有新創物聯網科技公司，運用創新商業模式與人工智慧科技推出線上購物平台與成立線下體驗取貨店，並與在地小農以及特色品牌業者合作銷售友善種植農漁牧產品等，推動綠色消費經濟。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未遠離，由於民眾疫情期間減少外出，使傳統零售業受到衝擊，也連帶影響農產品與特色食品銷售。

近年政府推動AI人工智慧與5G物聯網數位產業，華研智能公司成立Ainonix艾洛怩思線上購物平台，利用自身的IT資訊科技與設計美學搭建操作簡便、體驗流程順暢的使用者介面，消費者只要透過手機通訊軟體或是平板電腦等工具，就可在線上完成商品選購，並由第三方金流公司收款，商品即透過物流宅配到府。

華研智能總經理鍾金峯告訴中央社記者，當所有國內外通路型電商平台，都在追求什麼都賣，並以低價競爭與高額補貼吸引民眾消費，艾洛怩思為顧客嚴格把關商品品質，希望與消費者建立信任關係，並讓顧客感受到消費價值，原來買對買好比搶便宜多買更值得。

鍾金峯指出，平台除了與國內知名品牌合作通路外，在農產品來源選擇與「大武山文教基金會」合作，推廣在地小農的光合菌友善農漁牧產品，目前已有超過20名農友合作上架當季農特產品，平台上也可閱覽各個農友的品牌故事，並開放消費者針對所購買的產品進行使（食）用心得評論，資訊透明公開，可供民眾查看幫助購買決策，記者擷取平台其中一位消費者留言內容：「看到會員分享才決定買，光合菌棗子與草莓就是讚，難怪價格不走低價路線…」。

鍾金峯希望接下來可以讓更多國內愛好「綠色消費、安心食用與品味追求」的消費者認識國內優質農產品與各類特色商品，共同推動綠色消費經濟。