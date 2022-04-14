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奇景推AI智能視覺解決方案 應用於戴爾筆電

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

奇景光電的全資子公司Emza今（14）日宣布，推出革命性及創新的WiseEye 筆記型電腦（NB）AI 視覺解決方案，攜手合作世界頂級筆記型電腦品牌Dell，置入WiseEye於新推出的一系列Latitude、Inspiron 和 Precision等新型筆記型電腦平台。

奇景與Emza提供業界領先的超低功耗WiseEye NB 系統，運行其獨特的機器學習（Machine Learning）和基於類神經網絡（Neural Network）演算法，為下一代新型筆記型電腦增添先進的人物偵測功能。

Dell傑出工程及感測技術專家 Karun Reddy表示，奇景與Emza 的 WiseEye NB方案設計輕薄微小，且可以獨立運行，整合到筆記型電腦相機模組中，可以很容易與Dell的任何平台結合，此強大的靈活性是Dell的一項重要資產，使Dell在一系列產品中，領先業界提供強大的人物感測功能，尤其是在當今的混合型工作環境中，搭載奇景與 Emza的WiseEye的產品將在隱私、安全和電池壽命方面，為客戶提供更高的價值。

Emza執行長Yoram Zylberberg表示，奇景與 Emza 在WiseEye 的設計添加獨特的 AI 和類神經網絡演算法，為以輕薄微小為設計理念的終端裝置產品，提供最佳成本效益。透過WiseEye優化演算法和高度整合，可以在極小的體積內，達到超低的功耗提供全時智慧感測。Dell很高興採用奇景與 Emza的 WiseEye NB 技術於其新款筆記型電腦中，提供更先進的智慧感測，並終極地提升客戶體驗。

Emza，是一家專注於開發具有微型人工智慧的計算機視覺演算法的先驅公司。奇景與 Emza 的WiseEye 筆記型電腦 AI 視覺解決方案，同時具有全時（Always-On）及超低功耗感測器，可提高使用者體驗、隱私及安全性，結合 Dell Optimizer AI 軟體整合方案（Dell Optimizer integrated AI software suite ）提供智慧型防窺功能，提升應用平台的隱私功能。

Emza提供情境感知（Contextual Awareness）演算法，執行在奇景光電設計的超低功耗AI處理器上，提供人物偵測、人物移動及人臉方向等各式智慧型視覺感測，來連結應用平台與使用者互動狀態，有效增加顯示器的功耗管理，提高電池效能並延長運作時間。

Dell 筆記型電腦 演算法

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