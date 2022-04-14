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華立持續看好半導體發展 配合4奈米前段材料成長

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

材料代理通路商華立（3010）今（14）日受邀交易所法說會，華立主管指出，歷年首季都是該年度谷底，第3季則相對是該年度營運高峰，今年公司持續看好半導體發展。

華立也說，目前公司是大中華半導體前段製程材料與化學品最大供應商，光阻與去光阻、銅製程研磨、特殊氣體、半導體設備耗材與零組件全方位提供。

就半導體部分，華立指出，車用、資通訊對半導體晶片需求持續增加，將帶動相關前段製程化學品供應需求，從5奈米乃至4奈米前段材料製程也都有所配合，也是少數有能力供應先進製程材料的廠商。

依據華立統計，營收占比40%來自高階PCB載板與工業ICT材料營收，半導體相關材料營收占比20%，光電相關營收占比約三成，其餘為綠能。

工業ICT材料方面，華立說明，高階工程塑膠方面應用於所有產品如NB、HPC乃至伺服器電動車零組件電裝與連接器都有高達200多度耐高溫應用需求且有不可取代性。另外PCB與載板部分，華立說明，持續配合高階PCB任意層所需材料與化學品，乃至代理日系CCL供應大廠所需成長。

華立 半導體 營收

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