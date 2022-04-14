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魏哲家：通膨難免影響消費 HPC助半導體整體需求成長

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台積電（2330）今（14）日召開線上法說會，台積電總裁魏哲家、台積電財務長黃仁昭出席，魏哲家回應分析師提問通膨議題指出，通膨確實難免影響到整體大環境的消費，不過就算消費裝置數量減少，整體半導體市場需求仍在成長，特別是 2022年HPC的邏輯IC用量正在提升，基於能源使用效率提升。

台積電今年首季HPC營收貢獻占比已首度超越智慧機，台積電統計，首季HPC營收占比41%，智慧機則約40%，居前二大應用別。

就HPC應用配套，魏哲家也說，台積SoIC（台積3D Fabric 平台整合技術之一）支援HPC所需，已在2022小量生產並持續放量。

另外黃仁昭指出，台積電看待全球半導體市場扣除記憶體以外，未來五年CAGR成長為高個位數，包含特殊製程、5G與HPC乃至數位化的趨勢都讓半導體用量提升。

就市場供需，魏哲家也說，半導體供應鏈不平衡的情況仍存，雖然終端市場看到手機與PC如分析師所說衰退，但MCU與 PMIC仍看到強需求，整體供應鏈的問題也來自新冠疫情的不確定。

回顧今年首季應用，黃仁昭說，今年首季來看六領域應用分類皆季成長，HPC與車用季增26%，增幅最顯著，該季手機與車用需求比三個月前好，同時供應鏈因安全考量庫存仍居高不下。

台積電 半導體 魏哲家

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