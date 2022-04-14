戴爾砸重金改造台灣辦公室 招募逾200名新血
戴爾科技集團在台灣研發中心今年正式成立20年，今（14）日台灣戴爾首度對外公開台灣辦公室採用後疫情時代的「New Ways of Working」全新辦公空間，滿足遠距工作將成為新常態的需求，台灣戴爾也宣布在台將釋出超過200名新職缺，讓台灣研發量能跟全球接軌。
戴爾科技集團耕耘台灣35年，戴爾將持續從人才培育、回饋社會、領導產業發展三方面持續深耕台灣。基於過去10多年來支持員工遠距工作的經驗，此次針對疫後混合型工作模式，趁去年多數員工居家辦公的時候，大改造辦公室，將台灣辦公室採用後疫情時代的「New Ways of Working」全新辦公空間。
戴爾台灣研發中心董事總經理葉怡亨表示，戴爾台灣研發中心去年在台灣成立混合雲解決方案VxRail研發團隊，戴爾也開出超過200個職缺，積極招募，讓台灣量能跟全球接軌。
葉怡亨指出，戴爾重視的是傳達工作的成果，何時完成、在哪完成都不重要。在後疫情時代，全新的工作定義並非取決於場所或是時間，而是成果，因此戴爾打造混合式的辦公室環境，台灣戴爾為全球第一個採用New Ways of Working概念設計的辦公室。
台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示，戴爾去年在主要IT架構領域處於領導地位，去年在個人電腦方面成為營收最高的個人電腦廠商，甚至繳出歷史上少見的個人電腦交貨量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言