戴爾砸重金改造台灣辦公室 招募逾200名新血

戴爾科技集團在台灣研發中心今年正式成立20年，今（14）日台灣戴爾首度對外公開台灣辦公室採用後疫情時代的「New Ways of Working」全新辦公空間，滿足遠距工作將成為新常態的需求，台灣戴爾也宣布在台將釋出超過200名新職缺，讓台灣研發量能跟全球接軌。

戴爾科技集團耕耘台灣35年，戴爾將持續從人才培育、回饋社會、領導產業發展三方面持續深耕台灣。基於過去10多年來支持員工遠距工作的經驗，此次針對疫後混合型工作模式，趁去年多數員工居家辦公的時候，大改造辦公室，將台灣辦公室採用後疫情時代的「New Ways of Working」全新辦公空間。

戴爾台灣研發中心董事總經理葉怡亨表示，戴爾台灣研發中心去年在台灣成立混合雲解決方案VxRail研發團隊，戴爾也開出超過200個職缺，積極招募，讓台灣量能跟全球接軌。

葉怡亨指出，戴爾重視的是傳達工作的成果，何時完成、在哪完成都不重要。在後疫情時代，全新的工作定義並非取決於場所或是時間，而是成果，因此戴爾打造混合式的辦公室環境，台灣戴爾為全球第一個採用New Ways of Working概念設計的辦公室。