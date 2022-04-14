封城前兆?富士康鄭州廠被要求強制病毒篩檢 鴻海回應了

彭博報導，中國大陸鄭州地方政府，要求包括鴻海（2317）旗下富士康鄭州廠所在的若干地區，以及鄭州市鄰近地區，周四進行強制新冠病毒篩檢。這有封城的風險。

鴻海今（14）日表示，富士康鄭州廠區配合當地政府防疫工作，目前廠區營運正常。

鴻海在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。鄭州廠區也是鴻海為蘋果公司（Apple Inc.）生產iPhone的主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半的Apple手機都來自鴻海鄭州工廠。

報導指出，這種大規模檢測存在風險，因為中國官員在發現檢測陽性通常會很快對區域進行封閉。本周，30多家台資企業包括iPhone組裝商和碩（4938）和Apple筆電製造商廣達（2382），已暫停在中國大陸東部電子重鎮的生產，以遵守當地與Covid相關的限制，給原已脆弱的全球科技供應鏈，增添更多麻煩。