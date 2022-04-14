群聯潘健成：NAND將迎第二波漲勢 PC客戶已接受SSD漲價

快閃記憶體控制晶片大廠群聯（8299）今 （14）日舉行技術論壇，執行長潘健成釋出產業的最新訊息，指出鎧俠與威騰汙染事件已影響NAND供給面，本月PC客戶已接受SSD漲價，漲幅約10%。

群聯先前公告3月營收為63.8億元，月增加20.2%、年成長23.3%，創歷史單月新高；合計第1季營收達171億元，年成長達33%，同步刷新歷史單季與同期新高；當時群聯就表示，由於今年首季發生KIOXIA與WD的半導體原物料汙染事件，市場預期將在傳統旺季期間發生NAND儲存模組產品的供給缺口，預期可能出現第二波的漲價效應。

今日潘健成證實，在本月已經有PC客戶接受SSD漲價，漲幅10%，此外，雖然短期俄烏站聲確實影響消費性產品需求，不過依照過去的經驗來看，往往疲弱3到4個月以後，需求又會再度強勁回升，加上第3季向來是傳統的旺季，也因此，潘健成芿認為，今年第3季會有比較強勁的成長力道。

回到群聯本身，潘健成強調，消費性市場在群聯營收占比僅有二成，因此影響還好，且近期歐美等西方社會針對疫情陸續解封，並自3月、4月回到辦公室上班，也開始著手進行辦公室設備的汰換，反倒讓商務市場需求轉強，這讓群聯的客戶最近追加很多控制晶片訂單。