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魏哲家：台積電今年資本支出不變 團隊支援供應商

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台積電（2330）今（14）日召開線上法說會，台積電總裁魏哲家、台積電財務長黃仁昭出席，魏哲家說，台積電知道供應商面對新冠疫情帶來的巨大考驗，不論先進或成熟製程都有相同情況，不過台積電採取行動應對，更有諸多團隊在現場支持供應商確保供應交期，目前不認為今年資本支出會有任何影響。

魏哲家也說，台積電確保資本支出擴充能滿足客戶需求，並確保所有材料供應順暢，不會影響到產能擴充計畫。

台積電先前1月法說會已宣布今年資本支出規模約400億美元至440億美元，若相關投資到位將再創歷史新高。儘管近期半導體市場雜音不斷，魏哲家今日也在法說會上重申相關投資計畫不變。

面對分析師追問應對通膨與資本支出細節的信心由來，魏哲家說，台積電緊密和客戶合作，資本支出都是來自客戶長期需求以及產業大趨勢，資本支出不是公司自行預測，而是為了支援客戶需求以及投入更有效率的產能與特殊技術提升，這也是台積電有信心支持客戶成長所需。

台積電 魏哲家

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