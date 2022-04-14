快訊

打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？ 勞工權益一次看清楚

蘇貞昌宣布今起徵用快篩試劑 目標每月4000萬劑

富智康：汽車業務三大產品線 成為新營運動能

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海（2317）旗下富智康看好集團進軍汽車業務，與亞洲及歐洲的頂尖原設備製造商、第一或二級供應商緊密合作，並已接獲若干報價，並預期ADAS解決方案、智能座艙解決方案及車用資訊娛樂系統，將於不久將來成為集團的業務發展動力。

富智康公布的2021年度年報中指出，除手機業務外，為持續保持競爭力，集團自2019年開始大力推進產品組合多元化及轉型發展。憑藉數十年的無線通訊技術及軟硬件整合經驗，集團成立全資附屬公司Mobile Drive Netherlands B.V.及其附屬公司(以下統稱「Mobile Drive集團」)，進軍汽車業務。

值得一提的是，Mobile Drive集團於2021年屢次取得重大成果，實現重要里程碑，Mobile Drive集團獲得ISO 26262汽車功能安全最高級別證書ASIL-D。通過ISO 26262認證，Mobile Drive集團旨在利用其在軟硬件整合方面的良好實踐能力，為汽車行業推出具有最高安全標準的顛覆性產品。

最重要的是，於2021年12月底，Mobile Drive集團在全球領先的汽車製造商及出行供應商Stellantis N.V(.「Stellantis」)的注資下，成為由本集團及Stellantis共同擁有的合資企業，結合雙方廣泛的資源及豐厚的經驗，Mobile Drive集團將發揮其在無線通訊及汽車行業的專業知識，專注發展軟硬件整合，開發車用資訊娛樂系統的智能駕駛艙解決方案，集團將成為就硬件製造提供所有支持的最強領軍合作夥伴。

富智康 無線通訊

延伸閱讀

鴻海攻5G 收購無線通訊新創

安科諾專研RF 發展性佳

Steam極度好評《宅男的人間冒險》手機版5月推出 從零開始的脫單生活！

山海「兩棲」吳念軒 RADO雷達表上手 許願二遊冰島

相關新聞

矽品搶才率先東進 與東華大學合作儲備半導體人才

全台半導體產業面臨嚴重人才缺口，半導體大廠不分國內外皆處求才熱潮中，國際封測大廠矽品精密與國立東華大學今（14）日舉辦產...

郭明錤：廣達代工的MacBook Pro 交貨時間延長三到五周

天風國際分析師郭明錤表示，全球疫情大流行導致中國大陸的零組件短缺和持續封鎖，蘋果高階MacBook Pro的交貨時間正在...

廣達上海廠停工 衝擊蘋果筆電

iPhone供應鏈才剛受影響，中國大陸疫情又燒進了MacBook供應鏈。繼和碩宣布上海、昆山廠停工後，廣達昨天也公告上海...

廣達上海廠停工 衝擊蘋果

筆電代工龍頭廣達昨（13）日公告，旗下100%持股的達功（上海）電腦有限公司配合當地官方防疫，暫時停工，復工時間仍不確定...

電子業產線 加速遷出大陸

中國大陸疫情再起，加上大陸政府堅持封城清零，導致供應鏈與物流運輸大亂，成本節節上升，由於大陸仍然是全球最大電子業生產製造...

大陸封控後座力 堪比限電事件

中國大陸本土疫情持續嚴峻，台商重鎮上海、昆山兩地封控措施延續，當地工廠生產受創。有台資科技廠高層直言，短期封控對營運不會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。