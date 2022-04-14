富智康：汽車業務三大產品線 成為新營運動能

鴻海（2317）旗下富智康看好集團進軍汽車業務，與亞洲及歐洲的頂尖原設備製造商、第一或二級供應商緊密合作，並已接獲若干報價，並預期ADAS解決方案、智能座艙解決方案及車用資訊娛樂系統，將於不久將來成為集團的業務發展動力。

富智康公布的2021年度年報中指出，除手機業務外，為持續保持競爭力，集團自2019年開始大力推進產品組合多元化及轉型發展。憑藉數十年的無線通訊技術及軟硬件整合經驗，集團成立全資附屬公司Mobile Drive Netherlands B.V.及其附屬公司(以下統稱「Mobile Drive集團」)，進軍汽車業務。

值得一提的是，Mobile Drive集團於2021年屢次取得重大成果，實現重要里程碑，Mobile Drive集團獲得ISO 26262汽車功能安全最高級別證書ASIL-D。通過ISO 26262認證，Mobile Drive集團旨在利用其在軟硬件整合方面的良好實踐能力，為汽車行業推出具有最高安全標準的顛覆性產品。

最重要的是，於2021年12月底，Mobile Drive集團在全球領先的汽車製造商及出行供應商Stellantis N.V(.「Stellantis」)的注資下，成為由本集團及Stellantis共同擁有的合資企業，結合雙方廣泛的資源及豐厚的經驗，Mobile Drive集團將發揮其在無線通訊及汽車行業的專業知識，專注發展軟硬件整合，開發車用資訊娛樂系統的智能駕駛艙解決方案，集團將成為就硬件製造提供所有支持的最強領軍合作夥伴。