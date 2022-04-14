矽品前進東台灣 搶半導體人才

半導體產業面臨嚴重人才缺口，半導體大廠不分國內外皆處求才熱潮中，日月光投控（3711）旗下矽品精密，今（14）日與國立東華大學舉辦產學合作簽約儀式，矽品精密率先東移，攜手東華（1418）共同儲備半導體封測人才。

半導體產業在臺灣擁有完整的產業鏈，為世界先進晶片製造中心，未來科技發展元宇宙、自動駕駛車、人工智慧等產業技術不斷突破，晶片將構築未來世界新樣貌，臺灣半導體產業科技實力，更扮演舉足輕重的重要角色。

要維持產業競爭力與關鍵地位，「人才」成為決定產業興衰之關鍵性資源，受到少子化衝擊與選擇理工組學生逐年遞減，導致應屆畢業生不足，臺灣理工人才荒早已供不應求。

矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，看好半導體黃金十年發展，近年積極於大中部地區擴廠，封測人才需求量龐大，故決定東移招募版圖，目的招募設備、製程、測試、IT軟、硬體與廠務工程師等職缺與技術人才，皆為封測業最夯熱門職缺。

東華大學於校長趙涵捷帶領下，積極深化產學合作，以其電機博士背景，超前整合理工學院跨域資源與技術，培育具備國際觀點的科技人才，不僅契合半導體產業需求，更是企業愛用優秀人才。

東華校長趙涵捷表示，未來需要學生用創新與執行去創造，半導體封測產業將是學生夢想創造的最好園地，中部最大封測廠矽品精密掌握先進封測技術，於半導體產業鏈中承上啟下，是不可或缺的一環，其所屬投控集團更於封測產業市佔排名第一，期能藉由這次產學合作，協助學生穩步邁向夢想未來。

矽品精密東進東華，將依學生需求協助安排至新竹、臺中、彰化地區廠區進行月薪實習，希望提供更多東部地區學子進入半導體封測產業契機，歡迎在東華求學的西部學子加入矽品，為返鄉就業作準備。矽品立足大中部地區，放眼國際封測視野，能讓學子實習期間即能聚焦就業市場需求，銜接半導體職場快速累積競爭力，未來有機會進入矽品一展所長，順利成為半導體封測產業菁英的一份子。