快訊

台中市防疫停課措施出爐 即日起採「分齡版」

台大兩宿舍傳3學生確診 台大：了解狀況並疫調中

矽品前進東台灣 搶半導體人才

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

半導體產業面臨嚴重人才缺口，半導體大廠不分國內外皆處求才熱潮中，日月光投控（3711）旗下矽品精密，今（14）日與國立東華大學舉辦產學合作簽約儀式，矽品精密率先東移，攜手東華（1418）共同儲備半導體封測人才。

半導體產業在臺灣擁有完整的產業鏈，為世界先進晶片製造中心，未來科技發展元宇宙、自動駕駛車、人工智慧等產業技術不斷突破，晶片將構築未來世界新樣貌，臺灣半導體產業科技實力，更扮演舉足輕重的重要角色。

要維持產業競爭力與關鍵地位，「人才」成為決定產業興衰之關鍵性資源，受到少子化衝擊與選擇理工組學生逐年遞減，導致應屆畢業生不足，臺灣理工人才荒早已供不應求。

矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，看好半導體黃金十年發展，近年積極於大中部地區擴廠，封測人才需求量龐大，故決定東移招募版圖，目的招募設備、製程、測試、IT軟、硬體與廠務工程師等職缺與技術人才，皆為封測業最夯熱門職缺。

東華大學於校長趙涵捷帶領下，積極深化產學合作，以其電機博士背景，超前整合理工學院跨域資源與技術，培育具備國際觀點的科技人才，不僅契合半導體產業需求，更是企業愛用優秀人才。

東華校長趙涵捷表示，未來需要學生用創新與執行去創造，半導體封測產業將是學生夢想創造的最好園地，中部最大封測廠矽品精密掌握先進封測技術，於半導體產業鏈中承上啟下，是不可或缺的一環，其所屬投控集團更於封測產業市佔排名第一，期能藉由這次產學合作，協助學生穩步邁向夢想未來。

矽品精密東進東華，將依學生需求協助安排至新竹、臺中、彰化地區廠區進行月薪實習，希望提供更多東部地區學子進入半導體封測產業契機，歡迎在東華求學的西部學子加入矽品，為返鄉就業作準備。矽品立足大中部地區，放眼國際封測視野，能讓學子實習期間即能聚焦就業市場需求，銜接半導體職場快速累積競爭力，未來有機會進入矽品一展所長，順利成為半導體封測產業菁英的一份子。

半導體 封測 矽品

延伸閱讀

長華：產品供不應求

網龍衝業績 新手遊上市

利機 載板訂單看到下季

封測第1季營收 頎邦、力成、同欣電、京元電創高

相關新聞

郭明錤：廣達代工的MacBook Pro 交貨時間延長三到五周

天風國際分析師郭明錤表示，全球疫情大流行導致中國大陸的零組件短缺和持續封鎖，蘋果高階MacBook Pro的交貨時間正在...

廣達上海廠停工 衝擊蘋果筆電

iPhone供應鏈才剛受影響，中國大陸疫情又燒進了MacBook供應鏈。繼和碩宣布上海、昆山廠停工後，廣達昨天也公告上海...

廣達上海廠停工 衝擊蘋果

筆電代工龍頭廣達昨（13）日公告，旗下100%持股的達功（上海）電腦有限公司配合當地官方防疫，暫時停工，復工時間仍不確定...

電子業產線 加速遷出大陸

中國大陸疫情再起，加上大陸政府堅持封城清零，導致供應鏈與物流運輸大亂，成本節節上升，由於大陸仍然是全球最大電子業生產製造...

大陸封控後座力 堪比限電事件

中國大陸本土疫情持續嚴峻，台商重鎮上海、昆山兩地封控措施延續，當地工廠生產受創。有台資科技廠高層直言，短期封控對營運不會...

文曄砸49億 併新加坡同業

台灣第二大半導體通路商文曄昨（13）日宣布，旗下子公司將以每股新加坡幣1.93元（約新台幣41.1元），溢價約8%，總金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。