快訊

台中市防疫停課措施出爐 即日起採「分齡版」

台大兩宿舍傳3學生確診 台大：了解狀況並疫調中

滙豐台灣攜手矽品 簽兩年9,000萬美元永續連結貸款

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

滙豐(台灣)商業銀行(下稱滙豐台灣)宣布與封測大廠矽品精密工業股份有限公司(下稱矽品精密)簽訂永續發展表現連結貸款協議(Sustainability-Linked Loan)，貸款額度爲9,000萬美元，為期二年。

本次貸款內容遵守貸款市場協會(LMA)制定的永續連結貸款原則，所設定的永續發展關鍵績效指標(Sustainability Performance Targets，SPT)包含空氣污染物管控、能源管理以及廢棄物管理等，將用於進一步支持矽品精密的永續發展舉措，滙豐台灣表示將透過永續金融解決方案持續協助企業提升永續方面的表現。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說明，隨著企業愈漸對永續和負責任的商業實踐有更高的要求，與ESG連結的融資爲企業提供了一種降低融資成本且提高市場關注度的投資方式，透過闡明ESG的成就、績效和承諾企業更可以與其客戶、股東和利益相關者創造更長久的價值。蕭仲程說，除此之外，永續發展表現連結貸款是基於「ESG績效」來執行，因此可以協助企業朝著ESG目標邁出確切的步伐，這也與企業長期的ESG路徑相輔相成。

矽品精密長期專注於半導體封測服務，不僅在製造過程中嚴格控制污染，並在原材料來源管理方面也十分重視。該公司的環境保護計劃已獲得眾多國際標準組織認證，其環保進程遙遙領先於業界水平。

矽品精密表示，本次與滙豐台灣簽署第一筆永續發展表現連結貸款，標誌著矽品精密在實踐永續發展方面的重要里程，同時印證公司未來將持續聚焦於環境保護、資源管理及永續營運等方面以達致永續發展的承諾；「這更能響應2022年地球日主題：『投資我們的星球 Invest in our Planet』，我們期待與像滙豐一樣相同理念的合作夥伴，推動產業一起投資環境，向更清潔、更永續的模式邁進。」

矽品 ESG

延伸閱讀

Computex 2022恢復實體展會 聚焦6大主題、即起開放預約登記參觀

裕隆旗下 新鑫75億聯貸鏈結ESG

多重資產新兵 攻ESG碳商機

亞太電信、XRSPACE打造全台首座多功能元宇宙共享空間

相關新聞

郭明錤：廣達代工的MacBook Pro 交貨時間延長三到五周

天風國際分析師郭明錤表示，全球疫情大流行導致中國大陸的零組件短缺和持續封鎖，蘋果高階MacBook Pro的交貨時間正在...

廣達上海廠停工 衝擊蘋果筆電

iPhone供應鏈才剛受影響，中國大陸疫情又燒進了MacBook供應鏈。繼和碩宣布上海、昆山廠停工後，廣達昨天也公告上海...

廣達上海廠停工 衝擊蘋果

筆電代工龍頭廣達昨（13）日公告，旗下100%持股的達功（上海）電腦有限公司配合當地官方防疫，暫時停工，復工時間仍不確定...

電子業產線 加速遷出大陸

中國大陸疫情再起，加上大陸政府堅持封城清零，導致供應鏈與物流運輸大亂，成本節節上升，由於大陸仍然是全球最大電子業生產製造...

大陸封控後座力 堪比限電事件

中國大陸本土疫情持續嚴峻，台商重鎮上海、昆山兩地封控措施延續，當地工廠生產受創。有台資科技廠高層直言，短期封控對營運不會...

文曄砸49億 併新加坡同業

台灣第二大半導體通路商文曄昨（13）日宣布，旗下子公司將以每股新加坡幣1.93元（約新台幣41.1元），溢價約8%，總金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。