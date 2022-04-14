滙豐台灣攜手矽品 簽兩年9,000萬美元永續連結貸款

滙豐(台灣)商業銀行(下稱滙豐台灣)宣布與封測大廠矽品精密工業股份有限公司(下稱矽品精密)簽訂永續發展表現連結貸款協議(Sustainability-Linked Loan)，貸款額度爲9,000萬美元，為期二年。

本次貸款內容遵守貸款市場協會(LMA)制定的永續連結貸款原則，所設定的永續發展關鍵績效指標(Sustainability Performance Targets，SPT)包含空氣污染物管控、能源管理以及廢棄物管理等，將用於進一步支持矽品精密的永續發展舉措，滙豐台灣表示將透過永續金融解決方案持續協助企業提升永續方面的表現。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說明，隨著企業愈漸對永續和負責任的商業實踐有更高的要求，與ESG連結的融資爲企業提供了一種降低融資成本且提高市場關注度的投資方式，透過闡明ESG的成就、績效和承諾企業更可以與其客戶、股東和利益相關者創造更長久的價值。蕭仲程說，除此之外，永續發展表現連結貸款是基於「ESG績效」來執行，因此可以協助企業朝著ESG目標邁出確切的步伐，這也與企業長期的ESG路徑相輔相成。

矽品精密長期專注於半導體封測服務，不僅在製造過程中嚴格控制污染，並在原材料來源管理方面也十分重視。該公司的環境保護計劃已獲得眾多國際標準組織認證，其環保進程遙遙領先於業界水平。

矽品精密表示，本次與滙豐台灣簽署第一筆永續發展表現連結貸款，標誌著矽品精密在實踐永續發展方面的重要里程，同時印證公司未來將持續聚焦於環境保護、資源管理及永續營運等方面以達致永續發展的承諾；「這更能響應2022年地球日主題：『投資我們的星球 Invest in our Planet』，我們期待與像滙豐一樣相同理念的合作夥伴，推動產業一起投資環境，向更清潔、更永續的模式邁進。」