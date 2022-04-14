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科技產品展望分歧 高盛首選台積、南電、國巨、聯發科

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

高盛指出，在各類終端產品中，電動車在今明年有著最為強勁的成長，而PC、智慧型手機、基地台等出貨量將趨緩，其中PC更可能見到衰退；整體而言，對於掌握更多電動車訂單的企業來說，其營運將較營運重心擺在智慧型手機等消費性電子的企業還來得穩健。在大中華科技鏈中，高盛首選台積電（2330）、南電（8046）、國巨（2327）、聯發科（2454），保守看大立光（3008）、譜瑞-KY（4966）。

高盛預期PC今明年出貨將各年減11%、7%；智慧型手機今明年全球出貨各年增6%、3%，其中中國大陸智慧型手機市場今明年出貨將各成長6%、1%；全球伺服器今明年出貨可各成長4%、3%；中國大陸5G基地台今年可成長2%，但在5G建設產業於觸頂後，明年將年減3%；電動車在全球碳中和趨勢帶動下，今明年數量可成長57%、29%，其中中國大陸新能源車今明年銷售可各成長74%、20%。

智慧型手機

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