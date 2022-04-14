郭明錤：廣達代工的MacBook Pro 交貨時間延長三到五周

天風國際分析師郭明錤表示，全球疫情大流行導致中國大陸的零組件短缺和持續封鎖，蘋果高階MacBook Pro的交貨時間正在延長。他說，自上市以來一直需求良好的高階MacBook Pro（廣達(2382）作為唯一供應商）的交付時間在大陸疫情封鎖後，大約增加了三到五周。

至於在iPhone SE方面，郭明錤指出，由和碩（4938）獨家生產的新款iPhone SE在中國大陸封城後，多數國家蘋果官網仍顯示有貨狀態，顯示目前的庫存仍能滿足低迷的需求。

根據MacRumors報導，在蘋果線上商店，M1 Max和定製的M1 Pro版本的14吋和16吋MacBook Pro的交貨時間，被推遲到5月底或6月初，店內提貨也要到6月才能拿到。

一些使用者表示，他們正在等待3月和4月訂購的MacBook Pro型號，現在由於蘋果的供應問題，他們的發貨時間被大大推遲了。

網友表示，在3月訂購，本應在4月22日前收到設備，但現在他的訂單被推遲到5月中旬。網友Vera本應在4月13日收到M1 Max MacBook Pro，但現在估計交貨日期為5月9日至5月16日。

一些蘋果客戶報告，他們一直耐心等待MacBook Pro型號在4月到達，現在他們之中的許多人被迫至少要等到5月，因為蘋果試圖解決其供應問題。