廣達上海廠停工 MacBook全球供應恐受不小影響

iPhone供應鏈才剛受影響，現在，中國疫情又燒進了MacBook供應鏈！繼和碩宣布上海、昆山廠停工後，廣達也於今（13）日公告上海廠停工，仁寶則宣布昆山廠疫情防控措施升級；由於廣達是蘋果MacBook的主要供應商，MacBook的生產狀況恐將大受影響。

蘋果每一季的產品營收比重各有不同，若翻出去年同期、也就是蘋果2021年第二季財報，iPhone營收占比約在48.59%、接近5成，Mac、iPad營收占比則分別為10.11%、9.05%；三項產品比較起來，iPhone營收占比最高，若iPhone產線停工，將對蘋果營運帶來相當大的傷害，所幸，現在正值iPhone新舊產品交替期，而非新品出貨高峰期，這也讓市場鬆了一口氣。

不過，MacBook產線的狀況就沒有那麼幸運了，廣達是MacBook的主要組裝供應商者，上海廠停工時間一久，那麼，MacBook的生產、銷售計畫將明顯受到影響。

鴻海旗下富士康、仁寶、廣達可說是蘋果硬體產品的三個主要代工業者，目前看起來，位在深圳的富士康所受影響相對較小；天風國際證券分析師郭明錤指出，富士康可以支援iPhone、iPad部分供應，降低和碩、仁寶停工所帶來的影響，然而，廣達幾乎是MacBook唯一的組裝供應商，因此，廣達上海廠一停工，MacBook所受影響最大。

對於上海廠停工一事，廣達公告，「配合上海市政府對COVID疫情防疫工作暫時停工，實際復工時間待當地政府通知。」廣達也將與客戶及供應商保持密切聯繫，積極配合當地政府復工作業，並持續評估對財務業務的影響。

市場研究機構TrendForce指出，由於中國本土疫情擴大，自3月起，上海市政府採取分區封城，這對鄰近上海的電子業生產重鎮昆山也帶來影響，在人力與物流受管制、交通運輸幾近停擺的情形下，周邊OEM、ODM代工廠僅能依賴廠內庫存來低度滿足產線需求，長短料問題進一步擴大。

TrendForce預期，中國大陸各區域陸續解封後，成品出貨、物料回補需求恐將導致物流量驟增，屆時，海關閘口塞車，恐使得交期延長，預料要到4月底才有機會改善。