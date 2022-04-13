瞄準RF半導體 鴻海收購arQana無線通訊事業

RF半導體是未來電動車款的基本元件，瞄準市場未來新發展，鴻海今（13）日宣布，完成安科諾科技（arQana Technologies）無線通訊事業收購協議，收購後，也將與鴻海另一轉投資公司AchernarTek Inc.合併，成立新品牌iCana，聚焦發展5G、電動車所需的RF半導體元件。

iCana執行長、arQana前執行長Glenn Vandevoorde 表示，「鴻海與我們有著共同的願景，要成為5G產業中的領航者。此次收購將對我們的客戶帶來巨大好處，不僅加速產品上市速度，也縮短零組件到市場的供應鏈時程，有助於業務成長。」

Glenn Vandevoorde進一步指出，「有了鴻海支持，未來更能運用專業打造新產品、進軍新市場，從電動車用半導體開始，滿足更多產業對半導體的需求。加入鴻海有助於提高我們的創新力，讓我們有能力應對挑戰，把握未來十年黃金機遇。」

未來，AchernarTek、arQana Taiwan和arQana Belgium將整合技術與營運資源，成立新品牌iCana。iCana納入鴻海後，可以共享鴻海既有的專業知識和創新解決方案，讓iCana有能力滿足5G聯網電動車市場需求。

鴻海表示，此次的合併計畫呼應了鴻海的3+3策略（電動車、數位健康、機器人），RF半導體是未來電動車車聯網基本元件，世界各地都在部署5G網路的同時，新世代汽車也將需要新的RF組件來與5G網路搭配使用。