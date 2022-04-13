施振榮：疫情導致許多產品朝向區域性供應鏈分散生產

中國大陸上海、昆山市近期因新冠疫情實施封城，超過百家以上台廠暫時停工，引發業界憂心電子業供應鏈將大亂，宏碁集團（2353）創辦人施振榮今（13）日直言，區域性供應鏈分散生產主要是因應關稅問題，但現在又多了疫情因素，導致很多產品必須走區域性供應鏈。

施振榮今日出席「第二屆SuperTaiRa/GloRa國際論壇」，會後接受媒體訪問，回應有關最近全球供應鏈狀況及原物料價格上升，恐影響消費性電子需求等問題。

大陸上海、昆山市近期因疫情實施封城，由於兩地為電子業重鎮，引發業界憂心供應鏈將大亂。施振榮分析，疫情、戰爭皆會影響供應鏈，像最近海運影響就很大，如果做的是體積小、單價高的產品像是IC半導體，不一定要靠近市場、可以走空運，但單價低、體積大就要變成區域性供應鏈、分散生產。

施振榮直言，區域性供應鏈分散生產主要是因應關稅問題，但現在又多了新冠疫情因素，導致很多產品必須走區域性供應鏈。至於分散生產是否會提高成本，施振榮以台積電（2330）為例，直言不見得成本會提高，因為台積電到國外設廠，都有當地政府補貼價差，差別是工程師成本、效率，若非國安、地緣政治因素，IC其實在台灣做就行。

此外，俄烏戰爭導致原物料成本上升，引發全球通膨現象，也讓業界憂心影響今年消費性電子需求，對此，施振榮表示，現在石油漲、不是永遠漲，只是短期現象，但俄烏戰爭若長期化，可能對全球糧食供應產生負面影響。