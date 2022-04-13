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創元宇宙共享空間 亞太電信打造生態系

中央社 / 台北13日電

亞太電信攜手XRSPACE等生態夥伴，打造XLAND多功能元宇宙共享空間。首波結合虛擬分身（Avatar）、ESG、3D主題式沉浸空間等，XLAND也發行全台限量首發鴻海電動車3D NFT，張雨生未發表音樂作品「樂界」NFT等。

亞太電信瞄準元宇宙商機，今天舉辦記者會攜手元宇宙品牌XRSPACE，提供企業與消費者自主創建可即時互動與跨裝置多人互動的元宇宙空間。

另外，亞太電聯手NFT發行平台、內容提供商等逾20家生態系夥伴，進行技術平台、應用與跨終端整合，首波結合虛擬分身（Avatar）、ESG、3D主題式沉浸空間、尋寶任務、限量NFT、虛實融合六大服務，建構長期性經營的3D虛擬世界，推出名為XLAND的全台首座多功能元宇宙共享空間。

XRSPACE董事長周永明以「虛擬分身」在記者會致詞，看好元宇宙未來會有更多爆炸性的發展，2022年將是台灣元宇宙爆發的一年。

XLAND創建MetaShow、MetaTalk、MetaRoom、MetaStore四大主題式沉浸空間，用戶可製作個人化專屬虛擬分身（Avatar），透過數位分身，在虛擬世界與多人在線即時互動，進行社交、娛樂、遊戲和會議等沉浸式體驗，企業用戶也可透過虛擬空間，舉辦會議或展演活動。

XLAND也全台限量首發3款限量NFT，包含鴻海電動車3D NFT、張雨生未發表音樂作品「樂界」NFT、客製化「做自己」NFT。

亞太電信董事長兼總經理陳鵬表示，亞太電推出用戶持手機、平板等行動裝置即可進入元宇宙的共享平台XLAND，隨技術越趨成熟，VR設備成本降低，加速VR普及，帶動虛實整合新契機，元宇宙生態系可望迎來爆炸性成長。

另外，元宇宙涵蓋5G、AI、雲端、空間運算、區塊鏈、XR、內容與應用等龐大的生態系統，亞太電信整合5G通訊技術，攜手超過20家合作夥伴壯大生態系，及早卡位元宇宙未來商機。

同時，亞太電信首創電信業以元宇宙結合ESG，於XLAND推出ESG希望樹公益募款活動，用戶每灌溉1次希望樹，亞太電信捐出5元給伊甸基金會，支持象圈工程計畫，共同「圈起」社區的支持網絡，幫助偏鄉學童安心長大。

元宇宙 NFT 亞太電信

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