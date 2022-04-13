洄瀾及北都數位等10系統台「撤案」 台視新聞難上52台

中天新聞台換照在2020年被駁回後，引爆有線電視52台黃金頻位卡位戰。國家通訊傳播委員會（NCC）一面道德勸說、一面「拖」字訣，目前大多數系統台換上華視。堅持申請以台視新聞台遞補52頻道的洄瀾及北都數位等10家台昨天則突然通知NCC「撤案」，讓台視上52頻道的機率更低。

NCC今天原本今天上午將審查洄瀾及北都數位等共 10家系統台的營運計畫中52頻道替補案，但業者昨天通知，因有資料「待補」，先行撤案。NCC表示，10家業者後續可以繼續送件申請52頻道相關替補頻道。

NCC也指出，現在50-59頻道的「黃金頻位」僧多粥少，NCC先前確實有討論頻道大區塊化政策，但還要跟相關利害關係人協商，包括系統、頻道業者，現在還在協商。目前的新聞頻位安排，則是以頻道和系統台自行協商後再送件申請上架為主。目前從一些系統台業者的安排，可以看出在80後的部分

頻位上有新聞台，但是不是有第二區塊，現在仍是業者自行安排決定。