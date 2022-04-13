九豪昆山廠延長靜默期至19日 對財務業務暫無重大影響

國內唯一晶片式氧化鋁精密陶瓷基板廠九豪（6127）今（13）日代子公司九豪精密陶瓷（昆山）有限公司公告，關於配合當地政府政策延長停工事宜；九豪表示，延長靜默期至4月19日，同時指出，對財務業務暫無重大影響。

九豪為全球第二大晶片電阻用陶瓷基板廠，也是國內唯一晶片式氧化鋁精密陶瓷基板廠，2021年隨著電動車需求強勁，加上車用電阻、電動車IGBT需求跟進暢旺，九豪積極拉升車用營收占比，帶動基本面升溫；九豪去年全年稅後純益5,083萬元，每股純益0.47元，成功擺脫連三年虧損。

受中國大陸疫情升溫影響，九豪今日代子公司九豪精密陶瓷（昆山）有限公司公告，配合當地政府政策延長停工，昆山廠延長靜默期4月19日，九豪將密切觀察後續疫情發展，同時配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。

九豪強調，對財務業務暫無重大影響，若有重大影響將另行公告。