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研調：2025年支援Wi-Fi 6、6E智慧手機 市占將突破八成

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

Wi-Fi 6E於2021年啟動商用化，除了支援5 GHz和2.4 GHz頻段外，亦可在6 GHz頻段運行。據TrendForce研究顯示，Wi-Fi 6E旨在透過更多、更寬且不重疊信道（信號在通信系統中的傳輸通道），以減少網路擁塞和干擾，而Wi-Fi 6和6E的定時喚醒機制功能有效協調網路流量，並且最大限度地延長智慧型手機的電池壽命，預估至2025年支援Wi-Fi 6和6E智慧型手機市占率約80%以上。

TrendForce進一步表示，2022年WiFi 6、6E市占率將達58%，正式超越Wi-Fi 5技術。主要受各國如美、英、德、法、韓、日、台等已將6GHz頻段用於Wi-Fi技術，以及iOS、Android兩大手機陣營支援搭載與相關產業鏈積極布局所帶動。

此外，由於手機、筆電、平板和無線存取橋接器（AP）等對高品質Wi-Fi有更高效、可靠的連接需求，其中視訊、遠端醫療和導航系統等需要更大頻寬、更低延遲的要求使連網流量成長，預計今年將有更多汽車、物聯網、擴增實境與虛擬實境的解決方案進入消費市場。

與此同時，Wi-Fi技術也朝向商業、工業和家庭領域拓展，又以智慧家庭和智慧照明需求成長最多，其中基於WiFi的智慧家庭設備出貨量2021~2026年間的年複合成長率將達18%，透過Wi-Fi網路串聯居家設備作為家庭核心網路，帶動AR/VR、雲端遊戲、4K視訊通話與8K串流媒體等應用。

在智慧家庭連網技術不斷發展，進一步推升推動智慧照明連接功能，其訴求為便利、安全、提高能源效率，目前Alexa、Cortana和Siri等語音助理可與智慧燈具應用程序同步，透過語音命令控制照明開關、亮度、色調等功能，也因此智慧照明除運用於家庭外，包括工廠、辦公室甚至是戶外照明皆可採用。

Wi-Fi 智慧型手機 智慧家庭

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