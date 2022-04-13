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廣達上海廠停工 仁寶昆山廠升級防控措施

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

廣達（2382）今（13）日公告，旗下達功(上海)電腦有限公司，配合上海市政府對COVID疫情防疫工作暫時停工， 實際復工時間待當地政府通知。

廣達表示， 配合上海市政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。並與客戶及供應商保持密切聯繫，積極配合當地政府復工作業， 並持續評估對財務業務之影響。

仁寶（2324）今天也公告，旗下仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、 仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司，配合當地政府動態調整升級疫情防控措施。

仁寶表示，將配合當地政府疫情防控規定，以確保員工安全與健康。同時，持續密切關注疫情發展，並採取應變措施，讓影響降至最低。

仁寶 疫情 上海

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