全球筆電代工一哥也難逃 廣達認上海廠停工

廣達（2382）今（13）日公告表示，100%持有子公司達功(上海)電腦，配合上海市政府對COVID疫情防疫工作暫時停工，實際復工時間待當地政府通知。

廣達指出，配合上海市政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。與客戶及供應商保持密切聯繫，積極配合當地政府復工作業，並持續評估對財務業務之影響。

居全球筆電代工一哥廣達，主要筆電生產重鎮在重慶，占比約達八成，上海廠區負責約兩成筆電、其他產品生產，受上海封控政策影響，廣達認為，短期恐讓物流、缺料狀況惡化。

法人日前表示，受到Chromebook、消費型筆電需求下滑，預計廣達其筆記型電腦出貨量為7,200萬台、年減約4%。此外，由於普遍存在IC短缺，受到通膨和烏俄戰爭的影響，西歐的整體需求可能並不樂觀。 因此，法人認為，全球NB出貨量仍有下行風險。

廣達在季底拉貨效應下，第一季營收達3,017.81億元，季減10.88%、年增12.21%，為歷年同期新高，而其中筆電出貨1690萬台，季減15.08%、年減 11.05%。