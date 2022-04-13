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昆山持續靜態管理 台商PCB、散熱廠停工至19日

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

昆山地區持續靜態管理，昨日晚間當地政府宣布延長靜默期至19日並暫時停工，今（13）日上午包含散熱模組廠協禧（3071）、建準（2421），軸承廠兆利（3548）、連接器鎰勝（6115）、PCB廠、沖壓件同協（5460）、機構件廠商新至陞（3679）等均公布將停工至4月19日24:00。

今日不少PCB廠宣布延長停工，包含嘉聯益（6153）、楠梓電（2316）、台光電（2383），以及軟性銅箔基板（FCCL）亞電（4939）等。嘉聯益指出，將啟動兩岸產能調配機制，與客戶及供應商密切聯繫，持續關注疫情發展， 採取應變措施。

沖壓件同協、機構件廠商新至陞也均公告，同協指出，本公司位於江蘇省昆山市之大陸子公司，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月19日24:00(停工)。配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。

光學元件多元應用開發商揚明光（3504）指出，當地政府防疫政策實施期間，重要子公司昆山揚明光學有限公司工作天數減少，可能影響本公司營運結果，惟實際影響程度仍需視疫情後續發展而定。公司將持續密切觀察，做滾動式調整。

網通廠正文（4906）表示，子公司正鵬電子(昆山)有限公司配合當地政府新冠疫情防疫工作，延長靜默期至4月19日24時，本公司之子公司安博電子科技(常熟)有限公司目前正常營運。

協禧指出，整合集團資源與產能以降低對客戶的影響，對財務業務影響尚在評估中。

欣興（3037）則是在昨日晚間公告，2家昆山子公司宣布，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自4月2日起至4月12日停工，目前暫定延長至4月19日，確切復工日期待當地政府通知，再另外公告。欣興表示，目前整合集團資源與產能以降低對客戶的影響，2家子公司第1季生產營收占合併營收約13%，對財務業務預估目前暫無重大影響。

昆山從4月2日開始停工，到19日可以說整整停了超過兩週的時間、約18天，幾乎這一個月超過一半的時間都處於停工狀態。

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