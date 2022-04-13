宏達電攜手桃園市 成立桃園數位隊

全球智慧型手機暨虛擬實境平台廠宏達電（2498）（HTC）受邀參加桃園市政府於4月12日所主辦的「2022桃園數位驅動，開創臺灣新局」國際論壇，會上並展示VIVE Sync VR虛擬會議及VIVE Connect平台，桃園市市長鄭文燦則在桃園市政府資科局長余宛如陪同下，以擬真的虛擬分身進入VIVE Sync進行元宇宙VR會議體驗。

會中HTC分享未來數位轉型、虛實整合新生活趨勢以及從元宇宙角度探討企業升級數位核心的最佳策略。桃園市政府邀請與會企業進行結盟儀式，共同宣布「桃園數位隊」正式成軍，為厚植桃園數位實力與優勢做最好的準備。

HTC於桃園市設廠生產尖端科技設備多年，與桃園有深厚的連結。也期許未來與桃園市眾多高科技產業，攜手鏈結科技人才，加速打造桃園5G智慧城市。HTC亞太區總經理黃昭穎於會中分享：「桃園擁有完整的高科技產業聚落、物流及交通便捷的優勢，近幾年積極培育科技人才並成立新創基地，在這樣良好的基礎下，HTC希冀能與市府合作培育下一世代數位人才，聚集台灣的軟實力能量。未來桃園市文化資產保存、運動賽事，甚至市政服務都能超越我們想像，創建於虛擬宇宙生活中提供民眾體驗。」

黃昭穎表示，HTC VIVERSE是一個打破時空限制，讓人身歷其境、充滿學習、創造、探索、娛樂的新世界，在這個開放且安全可靠的平台上，得以讓各種創意跳脫框架、虛實整合實現於未來宇宙新生活。」總經理進一步表示：「我們正與數以千計的內容開發者合作構建VIVERSE開放式的生態系統，今日，我們很高興能加入桃園數位隊，與桃園市政府及在地高科技產業夥伴，一同創造更豐富多元的元宇宙，向世界展現台灣領先全球的VR產業力。」

桃園市市長鄭文燦表示：「立法院於去（110）年底三讀通過《數位發展部組織法》，目的是要促進資通訊安全、促進數位產業發展、強化數位治理及推動公私部門的數位轉型，讓台灣的數位國家隊、數位城市隊逐步成立，開創數位經濟的新格局。桃園是全台ICT產業的重鎮，近年來隨著5G、雲端、人工智慧、IoT等各方面的擴充應用，不僅帶動整體ICT產業新一波的發展，也讓ICT產業投資爆發性的成長。」