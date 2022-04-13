桃園成立「桃園數位隊」 揪團宏達電、廣達、台達電

宏達電（2498）今（13）日宣布，攜手廣達（2382）、台達電（2308）、微軟等，加入桃園市政府的「桃園數位隊」，期加速打造桃園成為5G智慧城市，並提供元宇宙體驗。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，桃園擁有完整的高科技產業聚落、物流及交通便捷的優勢，近幾年積極培育科技人才並成立新創基地，在這樣良好的基礎下，宏達電希望能與市府合作培育下一世代數位人才，聚集台灣的軟實力能量。未來桃園市文化資產保存、運動賽事，甚至市政服務都能超越想像，創建於虛擬宇宙生活中提供民眾體驗。

黃昭穎指出，HTC VIVERSE是一個打破時空限制，讓人身歷其境、充滿學習、創造、探索、娛樂的新世界，在這個開放且安全可靠的平台上，得以讓各種創意跳脫框架、虛實整合實現於未來宇宙新生活。宏達電正與數以千計的內容開發者合作構建VIVERSE開放式的生態系統，此次加入桃園數位隊，將與桃園市政府及在地高科技產業夥伴，一同創造更豐富多元的元宇宙，向世界展現台灣領先全球的VR產業力。

桃園市長鄭文燦表示，立法院去年底三讀通過《數位發展部組織法》，目的是要促進資通訊安全、促進數位產業發展、強化數位治理及推動公私部門的數位轉型，讓台灣的數位國家隊、數位城市隊逐步成立，開創數位經濟的新格局。桃園是全台ICT產業的重鎮，近年來隨著5G、雲端、人工智慧、IoT等各方面的擴充應用，不僅帶動整體ICT產業新一波的發展，也讓ICT產業投資爆發性的成長。

宏達電並分享進入5G高速傳輸世代，正驅動著數位型態的轉變，宏達電 VIVE虛擬實境產品可引領著全球元宇宙世界朝向一個安全的身份認證、橫跨各終端載具及平台、創建各式虛擬社群、沉浸式互動空間以及虛擬數位經濟型態等邁進。VIVE虛擬實境技術已發展各式遠端協作、教育訓練、復健治療、設計視覺化及各式展演等深度應用，並在藝術、文化、教育、音樂、電影、娛樂等VR領域深耕發展，從軟硬體設計生產到使用者終端應用，完整串聯下一網際網路世代Web 3.0的生態鏈與經濟型態。