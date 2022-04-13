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江宏傑傳淡出演藝圈 卸《全明星》領隊下一步計畫曝光

鴻海宣布收購 arQana無線通訊事業

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

安科諾科技arQana Technologies 與鴻海科技集團於今（13）日宣布完成收購 arQana無線通訊事業協議，鴻海（2317）收購之業務單位將與 AchernarTek Inc. 合併，成為鴻海旗下間接持有100%之子公司，也是全球RF半導體元件供應商，未來將支援鴻海與無線通訊市場客戶在車輛應用領域及 5G 基礎設施所需。

透過此次多贏正面的收購合作佈局，arQana Taiwan、arQana Belgium 和 AchernarTek 將得以持續投入無線通訊基礎建設的高性能應用研發，同時強化 5G Sub-6 與毫米波的產品開發，並且能在不斷成長的互聯網車和電動車市場中擴大業務規模。

iCana 執行長、arQana 前執行長 Glenn Vandevoorde 表示，鴻海與我們有著共同的願景，要成為 5G 產業中的領航者。此次收購將對我們的客戶帶來巨大的好處，除了加速產品上市速度，縮短零組件到市場的供應鏈時程，有助於業務成長。我們的產品和零組件，將能讓整個 5G 基礎設施產業受益。有鴻海的支持，我們更能運用專業打造新產品、進軍新市場，從電動車用半導體開始，進而滿足更多產業對半導體的需求。加入鴻海有助於提高我們的創新力，讓我們有能力應對挑戰、把握未來十年黃金機遇。

AchernarTek、arQana Taiwan 和 arQana Belgium 將整合技術與營運資源，成立新品牌iCana。此次合作將藉重鴻海在半導體領域的專業知識與開發能力，強化半導體供應鏈。iCana納入鴻海後，可以共享鴻海既有專業知識和創新解決方案，讓 iCana有能力滿足日益激增的5G 聯網電動車市場需求。

這次收購 arQana的 5G 業務並與 AchernarTek 合併呼應了鴻海的 3+3 策略（電動車、數位健康、機器人），展現了其致力發展電動車生產與半導體設計供應的決心。RF 半導體是未來電動車車聯網基本元件，世界各地都在部署5G 網路的同時，新世代汽車也將需要新的 RF 組件來與5G 網路搭配使用。

iCana Ltd.（iCana）是一家專門設計製造用於前瞻無線通訊系統（包含無線通訊基礎設施和互聯車）無晶圓半導體的供應商，在台灣、比利時及美國均設有辦公室。全球邁向更先進的通訊技術，亦不斷面臨技術上的種種挑戰，iCana 致力打造高性能產品，以期完善半導體產業生態系。

鴻海 半導體 5G

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