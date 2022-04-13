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中光電公告：昆山子公司 實施靜默管理至19日

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

中光電（5371）今（13）日公告，子公司昆山揚皓光電配合當地政府防疫政策實施靜默管理，暫時停工；對財務業務預估暫無重大影響。

中光電在昆山有：揚皓光電、偉視光學、揚燁光電及翊騰技術服務等四家公司，主要是組裝投影機的影像產品，約占合併營收15%比重。

中光電公告表示，昆山子公司配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自4月13日起至4月19日實施靜默管理，暫時停工。預估對財務業務暫無重大影響。

公告指出，昆山廠配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。並密切觀察後續發展情形。

中光電今年3月合併營收46.87億元，月增17%，年增21%。累計今年第1季合併營收為131.38億元，年增31%。

中光電表示，展望4月，因戰事及大陸疫情封控造成供應鏈的影響，預期影像產品整體出貨量將減少一成多。節能產品各應用產品出貨都將下滑，估出貨量月減一成。

中光電規劃於4月26日舉辦今年第1季線上法人說明會，公布首季財報及說明今年第2季營運展望。

中光電 營收

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