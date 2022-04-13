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昆山未全面解封 法人估多數PCB廠延續先前封控政策

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

4月12日24時起，昆山將由全域靜默調整為分區分類差異化靜態管理，其中昆山開發區、花橋經濟開發區以及昆山高新區和陸家鎮部分區域劃分為靜態管理區，繼續實施靜默管理，時間從4月12日24時至19日24時。

法人機構表示，在昆山設有產能的PCB廠商中，包括欣興（3037）、南電（8046）、定穎（6251）、台郡（6269）工廠位於開發區與高新區，預估將持續12日以前的封控措施至19日。分析師指出，4月12日24時起昆山將由全域靜默調整為分區分類差異化靜態管理，並根據風險程度和陽性感染者分布情況，昆山全域劃分為封控區、管控區、靜態管理區和無疫區域，

而近期陽性感染者較多的昆山開發區、花橋經濟開發區以及昆山高新區和陸家鎮部分區域劃分為靜態管理區，繼續實施靜默管理，時間從4月12日24時至19日24時。而在昆山設有產能的PCB廠商中，欣興（產能占比10%~20%）、南電（產能占比40%）、定穎（產能占比60%~65%）、台郡（前段空板產能占比40%）工廠位於開發區與高新區，預估將持續12日以前的封控措施至19日。但預估封控政策尚屬短期營運衝擊，對長期營運無太大影響。

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