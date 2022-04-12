萬海買進台積電562張 每張價格581.56元
萬海（2615）去年大賺後看好台積電（2330），自去年9月22日到今年4月12日止，共買進台積電562張，每張價格為581.56元，高於台積電今日收盤價557元，交易總金額為3.26億元。萬海表示，看好台積電營運概況，投資台積電期望能增加投資收益。
萬海今天公告表示，自去年9月22日到今年4月12日止共買進台積電562張，到目前為止，萬海持有台積電共946張，投資金額為4.5億元，持股比例0.003%。
萬海去年全年營收累計2,280.05億元，年增 178.46%，全年稅後純益1,033.43 億元，每股純益42.35元，年增 813%。萬海可以說是手中現金充足，除了訂造新船增加全球競爭力外，也投資台灣護國神山台積電，期望能為萬海創造更多投資收益。
萬海3月合併營收達243.13億元，年增89.83%、月增 2.68%。累計第一季合併營收805.03億元，為單季新高，年增108.47%、季增13.95%，市場推估萬海今年第1季的獲利有望比去年好，去年第4季單季稅後純益 341.08 億元，每股純益 13.98元。
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